Cum recunoşti bolile grave la bebeluşi

Cum recunoști bolile grave la bebeluși

Ştire online publicată Miercuri, 16 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Experții au alcătuit o listă cu șapte semne după care mamele se pot ghida ca să identifice mai ușor bolile grave la bebeluși. Oricine are grijă de un copil ar trebui să știe că, dacă un copil nu mănâncă îndeajuns, acesta este un semn de oală și ar trebui să meargă la medic. De asemenea, dacă bebelușul nu se mișcă spontan, ci numai atunci când îl atingi, acest lucru ar trebui să te îngrijoreze. Cele șapte semne clinice sunt: un istoric de alimentație dificilă, un istoric de convulsii, mișcări numai când este simulat, o rată a respirației de 60 de suflări pe minut sau mai mult, deformație severă a pieptului, temperatura peste 37,5 grade Celsius, temperatura sub 35,5 grade Celsius. În jur de patru milioane de bebeluși din toată lumea mor în fiecare an înainte de a împlini o lună de viață și trei sferturi dintre ei mor în prima săptămână de viață, în principal din cauza infecțiilor bacteriene, complicațiilor la naștere și nașteri premature.