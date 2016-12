Cum puteţi recăpăta un zâmbet de invidiat

Cum puteți recăpăta un zâmbet de invidiat

Desigur că ne dorim cu toții acel zâmbet din reclamele de la Hollywood. O dantură perfectă înseamnănu doar dinți sănătoși, ci și drepți și de un alb strălucitor. Doar că această strălucire se poate obține numai după consultul unui specialist care va realiza această procedură în cadrul unui cabinet și numai dacă nu există alte probleme ale danturii.Momentul în care decidem să ne albim dinții trebuie stabilit împreună cu un medic specialist, pentru că acesta ne va consulta inițial dantura și va depista și cea mai mică problemă, care trebuie rezolvată înaintea procesului de albire.„În momentul în care un pacient decide să facă acest pas, trebuie să ținem cont de o serie de factori. În primul rând, cum se realizează această albire? Dinții sunt formați din trei structuri: smalțul (stratul din exterior, cel mai dur), dentina (stratul ce se află imediat sub smalț) și pulpa dintelui (nervul). Smalțul este transparent, iar culoarea dintelui este dată de dentină. Desigur că și smalțul se poate colora din cauza alimentelor și băuturilor colorate pe care le consumăm, dar pentru curățarea acestora nu avem nevoie de albire, ci de o simplă igienizare care constă în detartraj și periaj profesional.Procesul de albire înseamnă de fapt albirea dentinei și se poate realiza prin diferite tehnici, mai mult sau mai puțin dăunătoare. Din acest motiv, albirea dentară ar trebui să se realizeze numai sub stricta supraveghere a unui medic dentist.Mai mult, atunci când ne hotărâm să ne albim dinții, trebuie să mergem la medic pentru o consultație, în urma căreia acesta va stabili cauza colorării dinților și va alege metoda cea mai potrivită de albire. Nu trebuie să începem procesul de albire până nu ne tratăm toate leziunile existente la nivelul dinților (carii, leziuni sau eroziuni ale smalțului, etc.) și afecțiunile gingivale. Va urma apoi o igienizare profesională, pentru ca procesul de albire să se realizeze pe dinți curați și să fie eficient”, explică dr. Raluca Petre, medic dentist în cadrul Clinicii Academia de Zâmbete din Constanța.Dezavantajele procesului de albireDeși procedura se realizează de către specialist, aceasta nu este permanentă, fapt pentru care medicul recomandă ca, după albire, pacienții să aibă mai multă grijă de propria dantură și să nu neglijeze recomandările specialistului. Pe de altă parte, albirea dentară poate crea sensibilitate la nivelul dinților, resimțită mai ales la stimulii externi (rece, cald, dulce etc.).„Albirea dentară poate avea și dezavantaje, însă ele pot fi minimalizate dacă, concomitent cu tratamentul de albire, medicul folosește diferite soluții de întărire și remineralizare a dinților, cum ar fi fluorizări, aplicații topice cu geluri sau paste remineralizante, desensibilizante pentru a reduce efectele nedorite.Sensibilitatea ce apare diferă de la persoană la persoană, în funcție de metoda de albire aleasă. O soluție de albire cu o concentrație mai mare sau accelerarea acestui proces cu o lampă UV va da o sensibilitate mai crescută. Sensibilitatea este temporară însă, atâta timp cât se ține cont de recomandările medicului.Un alt dezavantaj este că albirea nu este pentru totdeauna, în timp dinții colorându-se din nou. Coroanele dentare sau obturațiile (plombele) rămân la culoarea lor inițială și este posibil ca după procesul de albire să trebuiască schimbate, din cauza diferențelor de culoare”, completează medicul Raluca Petre.