Cum puteţi face din copilul dumneavoastră un mic geniu

Cum puteți face din copilul dumneavoastră un mic geniu

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vă doriți un mic Einstein în casă? Iată ce aveți de făcut! Chiar dacă nu există o rețeta unică și de succes garantat, studiile au dovedit că păstrarea televizorului departe de atenția copilului, sensibilizarea laturii muzicale, alăptatul, o bibliotecă mare și reducerea dulciurilor sunt câteva metode de a mări șansele ca un copil să își dezvolte serios inteligența.Ce definește un geniuPotrivit despre.copii.com, specialiștii se contrazic în permanență pe teme legate de ceea ce pre-supune o inteligență foarte dezvoltată (IQ, EQ, funcțiile executorii și realizările pe plan academic). Care sunt factorii care influențează cel mai mult dezvoltarea inteligenței? Natura? Hrana? Cât de mare este importanța factorului genetic și celui ereditar? Ce poate mări șansele ca un copil să devină mai inteligent decât este? Iată întrebări la care specialiștii în domeniu încă nu au găsit răspunsuri foarte clare. Și totuși, statisticile și cercetările recente au scos în evidență câteva concluzii inedite, de care părinții preocupați de inteligența propriilor copii ar trebui să țină cont.Televizorul distruge inteligențaDin păcate, 30% din copiii sub vârstă de doi ani au televizoare în dormitorul lor și 59% dintre aceștia se uită două ore zilnic la televizor. Academia Americană de Pediatrie a emis un avertisment pentru ca sugarii și copiii de vârstă fragedă să nu fie lăsați în fața televizorului, deoarece acesta le afectează abilitățile cognitive și le răpește multe ore, timp ce ar trebui folosit pentru conversații, spune exper- tul în limbaj infantil Roberta Golinkoff, coautor al lucrării „Eins-tein nu a folosit niciodată cartonașe educative”. De ce au nevoie copiii să se joace mai mult și să memoreze mai puțin? Pentru că limbajul este esențial în procesul de în-vățare al copilului, iar cel dobândit de la televizor nu este benefic nevoilor sale.Închide televizorul și transformă-ți copilul în geniu!Televizorul și calculatorul sunt tentațiile cu care părinții au de dus o luptă aprigă. Există numeroase studii care arată cât de nesănătos poate fi statul ore în șir în fața televizorului.Rezistența la tentații crește punctajul la testele școlareStudii recente arată că acei copii care sunt capabili să amâne re-compensarea activităților lor față de colegii lor nerăbdători, obțin puncte în plus la testele școlare. Într-un studiu celebru, copiilor li s-a spus că pot mânca două prăjituri dacă întârzie momentul când prima dintre ele va fi mâncată. Copiii care au putut aștepta 15 minute înainte de a mânca prima prăjitură au obținut un punctaj net superior la testele școlare ulterioare, față de cei care nu au putut aștepta mai mult de un minut. Așadar, controlul impulsurilor este un factor crucial în funcțiile executorii. Oamenii de știință susțin că o persoană supradotată nu este reprezentată de coeficientul de inteligență ridicat, ci de funcțiile executorii dezvoltate. Iar abilitatea de a fi versatil între sarcini, de a memora lucruri și de a stăpâni impulsuri variate are un efect mai mare asupra dezvoltării ființei umane și conduce spre succes mai mult decât un coeficient de inteligență ridicat.Rolul bibliotecii din casăO bibliotecă mare crește șansele unei inteligențe sporite. Succesul la școală depinde nu numai de in-teligența nativă, ci și de inducerea unei discipline a muncii. De aceea, copiii învață mai mult din ceea ce facem, decât din ceea ce spunem, iar dacă părinților lor le place să citească, asta le dovedește copiilor că cititul este o preocupare interesantă, plăcută și benefică. Mai târziu vor simți și beneficiile cititului, în adevăratul sens al cuvântului.