Cum putem să combatem cearcănele

Tocmai pentru că pielea din jurul ochilor este sensibilă și delicată, are nevoie de îngrijire specială. Principalul sfat al specialiștilor în cosmetică este să dormim suficient.Una din cauzele cearcănelor și a pungilor de sub ochi este somnul insuficient. Medicii recomandă șapte - opt ore de somn pentru adulți. Dacă în timpul săptămânii nu reușiți să dormiți suficient, recuperați în week-end. De asemenea, renunțați la excesul de sare, ea fiind responsabilă de retenția de lichide, ce duce la apariția pungilor de sub ochi și, neapărat, beți cel puțin doi litri de lichide pe zi pentru o bună hidratare și detoxifiere.Mușețelul este un remediu natural eficient care ajută la combaterea inflamațiilor. O cană de ceai de mușețel ne ajută să ne recuperăm după o noapte pierdută sau dacă am plâns. Se poate folosi și sub formă de comprese. Umeziți două dischete demachiante, în infuzie rece de mușețel și așezați-le pe ochi 10 - 15 minute. Bogat în antioxidanți, uleiul de migdale hrănește și hidratează pielea din jurul ochilor. Reduce vizibil cearcănele și ridurile. Timp de o săptămână masați ușor seara, cu o picătură de ulei pielea de sub ochi.Tratamente profesionale„Cercul vânăt din jurul ochilor se poate estompa printr-un tratament șoc, la centrul de înfrumusețare. De asemenea, există tratamente non-invazive, dar cu efecte uimitoare și de durată. Noi recomandăm tratamentul cosmetic pentru conturul ochilor DL Actimat, un tratament cosmetic special pentru această zonă sensibilă și delicată, pe bază de betaglucan”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ramona Nemțanu, specialist la Centrul Cellulem Block Bellezza Constanța. Acest tratament reduce cearcănele și pungile de sub ochi, atenuează ridurile și liniile de expresie.De asemenea, este recomandat și PowerShape Lifting Facial, un tratament care combină radiofrecvența bipolară și mini-vacuum facial. „Este ideal pentru reducerea ridurilor și stimularea producției de colagen. Pielea devine mai elastică și se obțin rezultate uimitoare în tratarea pungilor de sub ochi prin drenarea zonei. În plus, este bine să folosiți zilnic o cremă specială”, a mai spus specialistul.Evaluare gratuită în Tomis MallPentru a testa tratamentele Cellulem Block, putem merge marți, 20 noiembrie, începând cu ora 18,00, în Tomis Mall, la Pure Fitness, acolo unde specialiștii vă vor face o evaluare gratuită și vă vor recomanda tratamentul potrivit pentru fiecare dintre dumneavoas-tră. Cu acest prilej, beneficiați și de reduceri și oferte speciale la achiziționarea de pachete de tratamente. Dacă ratați prezentarea de săptămâna viitoare, mai aveți o ocazie miercuri, 28 noiembrie, tot de la ora 18,00, la centrul Pure Fitness din Maritimo Shopping Center.