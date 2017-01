Cum putem combate astenia de primăvară

După o iarnă destul de grea, cu temperaturi ce au coborât chiar și sub minus 20 de grade Celsius, a venit și timpul primelor zile de primăvară. Cu toate acestea, oricât ne-am bucura că am scăpat de sezonul rece, primăvara este totuși anotimpul în carene confruntăm cu asteniile.Schimbarea anotimpurilor aduce pentru cei mai mulți oameni și o modi-ficare a stării generale de sănătate. Astenia de primăvară este resimțită de organism ca oboseală cronică și se manifestă prin apatie, depresie, iritare, melancolie, dureri inexplicabile de cap, insomnii sau lipsa de concentrare.Specialiștii sunt de părere că aceste simptome sunt normale în această perioadă, deoarece, la sfârșitul iernii, organismul uman se acomodează mai greu la schimbările de temperatură și lumină. Totodată, lipsa de vitamine din timpul anotimpului rece scade capaci-tatea de rezistență a organismului la afecțiunile obișnuite.Potrivit experților, astenia se insta-lează, de obicei, la începutul lunii martie și se caracterizează printr-o lipsă de confort fizic și psihic. Este important de știut, însă, că astenia de primăvară nu este o boală, ci o tulburare de sănătate, o stare de slăbiciune care poate fi prevenită, dar și tratată cu ajutorul unor remedii relativ simple și rapide.Alimentația sănătoasă și sportul te scapă de depresieCând se întâmplă să avem noroc de zile însorite de primăvară, cea mai bună modalitate de a scăpa de melancolie este mișcarea fizică în aer liber. Chiar și câteva plimbări prin parc, urcatul scărilor sau renunțarea pentru câteva zile la mașina personală sunt benefice în ameliorarea simptomelor de astenie.Totodată, la sfârșitul anotimpului în care a predominat alimentația bogată în grăsimi, sunt indicate fructele și legumele proaspete, care conțin toate vitaminele și mineralele necesare pentru întărirea organismului. Bananele, merele, portocalele, rodiile, morcovii, broccoli, salata verde, ridichile sunt doar câteva dintre alimentele pe care ar trebui să le consumi pentru a evita astenia. Vitamina C din fructe și legume are rolul de a proteja organismul de radicalii liberi și de a alunga stările de oboseală. De asemenea, alimentele bogate în vitamina B, cum ar fi drojdia de bere, ficatul de pasăre, peștele sau cerealele, ajută la refacerea formei fizice și psihice.Pentru ca organismul să își recapete toate forțele, medicii ne sfătuiesc să nu pierdem nopțile și să încercăm să dormim cel puțin opt ore în fiecare noapte.Cu toate acestea, încercați să nu dormiți mai mult decât timpul recomandat, deoarece vă veți simți mereu obosiți și veți dori să dormiți încontinuu. Pentru un somn cât mai adânc și odihnitor, înainte de culcare puteți bea o cană cu ceai sau cu lapte cald îndulcit cu miere.Remedii naturiste împotriva astenieiPrintre plantele indicate pentru a combate astenia de primăvară, se numără sunătoarea (îmbunătățește tonusul și previne depresiile), păpădia (tonic general) și coada șoricelului (crește pofta de mâncare). În plus, cătina este o sursă ideală de minerale, cicoarea îndepărtează oboseala, stimulează digestia și crește capacitatea de efort intelectual, iar măceșul și busuiocul acționează ca un energizant. Aceste plante pot fi consumate sub formă de ceaiuri, tincturi sau pulbere.Specialiștii recomandă și produsele apicole pentru reechilibrarea sistemului nervos și tonificarea organismului. Este vorba despre miere, propolis și lăptișor de matcă, produse recunoscute pentru valoarea lor nutritivă și terapeutică.