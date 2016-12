Cum putem avea un organism sănătos, în doar o săptămână

Alimentația joacă un rol semnificativ în menținerea stării de sănătate. De aceea, este bine ca, din când în când, să țineți o cură pentru dezintoxicarea organismului, care vă va ajuta să țineți bolile în frâu. În rândurile de mai jos vă prezentăm o cură recomandată pentru persoanele care suferă de ficat, rinichi, plămâni sau intestinul gros. În timpul curelor de dezintoxicare, organismul elimină toxinele pe care le-a acumulat prin consu-mul unor bucate culinare grele, prin stilul de viață (fumat, băuturi alcoolice, nopți pierdute prin cluburi) etc. Dr. Mirela Stângaciu, specialist medicina naturii, propune o cură de dezintoxicare, potrivită persoa-nelor de peste 30 de ani, care suferă de ficat, rinichi, plămâni sau intestin gros. „Cura, ca și posturile alimentare cunoscute, este contrain-dicată însă celor care au boli grave. De aceea, înainte de începerea curei de dezintoxicare, este nevoie de un diagnostic precis al afecțiunilor și de o perioadă de acomodare, de minimum trei zile, care va consta în consumul unor alimente predominant lacto-vegetariene”, a arătat medicul. Cura durează o săptămână și asigură, potrivit specialistului, tonifierea organismului și recuperarea sănătății „într-un timp record”. v v v Ziua 1 (luni) - Consumați între patru și șase căni de ceai, pe care îl veți alege împreună cu medicul, pentru a nu avea proprietăți contra-indicate stării dumneavoastră de sănătate. Ceaiul trebuie răcit, după care puteți să adăugați una sau două lingurițe de miere ori o linguriță de oțet de mere ori o linguriță de zeamă de lămâie. Bolnavii de diabet nu vor putea să-și îndulcească ceaiul cu miere, căci le este interzisă. Având în vedere că este prima zi de dietă, este bine să desfășurați activități fizice ușoare. Iar atitudinea este importantă, astfel că încercați să nu vă gândiți la aspecte negative! Ziua II (marți) - Adăugați în meniu fructe, de preferință de sezon. Este important să mestecați cât mai bine fructele - de exemplu, masticația unui măr trebuie să dureze 15 minute (!) În ceai, dar și fructul, pot fi îndulcite cu polen de albine (care trebuie bine mestecat și ținut sub limbă minimum cinci minute). Ziua III (miercuri) - Adăugați în me-niu suc de fructe și de legume, obținut prin stoarcere. Alegeți fructele și legumele cu un conținut mare de apă. Ziua IV (joi) - În această zi se va adăuga în meniu și grâu încolțit (o linguriță pe zi), cinci nuci, alune (între cinci și zece pe zi), dar și semințe crude de dovleasc, germeni de grâu (două sau trei lingurițe pe zi), salate de crudități. Puteți lua, între mese, propolis brut, două sau trei grame pe zi, care trebuie masticat minimum 15 minute. Ziua V (vineri) - Înainte de micul dejun consumați 100 de miligrame de lăptișor de matcă. Adăugați în meniu, lapte prins, iaurt sau sana. Ziua VI (sâmbătă) - Puteți consuma, din această zi, două gălbenușuri de ouă proaspete, crude. Le puteți amesteca, eventual, cu miere sau iaurt și un vârf de cuțit de sare. Ziua VII (duminică) - Puteți consuma, la alegere, oricare din alimentele de mai sus. Totodată, puteți adăuga la sfârșitul mesei un pahar de bere sau unul de șampanie. Sau, și mai bine, o linguriță de drojdie de bere. Puteți resimți greață și vărsături Dieta de detoxifiere poate duce la apariția unor semne problematice, precum grețuri, amețeli. „Mai pot apărea diverse dureri, care se localizează, de obicei, în organele care sunt bolnave. Este bine să rezistați cu cât mai multă voință acestei crize, pentru a avea siguranța succesului curei. În scurt timp veți observa că organismul începe să se purifice - ochii sunt mai limpezi, gura vă miroase plăcut, vă simțiți mai odihniți și mai ușori în mișcări”, a arătat specialistul. După finalizarea curei, dacă vreți ca efectele ei să fie de durată, este indicat să reluați, treptat, alimentația obișnuită, dar aveți grijă să renunțați la produsele nocive: prăjeli, tocături, conserve, alcool etc.