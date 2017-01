Cum prevenim îmbătrânirea "urâtă"

Ştire online publicată Marţi, 10 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății, ONG-urile din domeniul medical au organizat, la Constanța, un simpozion cu tema „Sănătatea persoanelor vârstnice”.Luminița Lupașcu, membru în fundația „Parteneri în Progres” și profesor de biologie la Colegiul „Carol” din Constanța, ne-a explicat cum se poate înlocui procesul de avansare în vârstă „urât”, cu cel „frumos”: „Dacă luăm o persoană de 50 de ani care își umple plămânii cu nicotină sau care mănâncă tocături mult prea des, s-ar putea ca aceasta să arate ca la 60 de ani. În schimb, dacă persoana respectivă are un regim alimentar sănătos și face mișcare în regim moderat, situația se schimbă, iar aspectul acesteia poate fi ca cel al unei persoane de 30 - 40 de ani”, a declarat Luminița Lupașcu.Cauzele îmbătrânirii nesănătoaseInima este „motorul” principal al corpului uman, iar odată cu înaintarea în vârstă, este crucial menținerea unui stil de viață sănătos pentru funcționarea corectă a acesteia. „Îmbătrânirea arterelor și a inimii poate duce la accidente vasculare, la afectarea memoriei și chiar la impotență, rezultat al vaselelor de sânge care nu mai funcționează eficient”, spune profesoara Luminița Lupașcu. Un raport lansat de OMS cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății arată că alimentația nesănătoasă și lipsa activității fizice plus consumul de tutun și alcool contribuie la dezvoltarea bolilor cronice, în special la vârsta a treia, precum diabetul zaharat, bolile cardiovasculare, cancerul, bolile cronice respiratorii și tulburările mintale.Mai mulți bătrâni decât copiiDe asemenea, Organizația Mondială a Sănătății anunță o creștere alarmantă în ceea ce privește îmbătrânirea populației la nivel global. „Din 1980 până în prezent, numărul persoanelor cu vârstă de cel puțin 60 de ani s-a dublat, urmând ca până în 2050, persoanele de peste 60 de ani să depășească numeric copiii cu vârste de sub 14 ani. În următorii cinci ani, numărul vârstnicilor de cel puțin 65 de ani va depăși numărul copiilor cu vârstă sub 5 ani. Astfel, conștientizarea și importanța faptului că sănătatea la vârsta înaintată depinde de stilul de viață și atenția acordată sănătății de-a lungul vieții, este direct proporțională cu voința și atitudinea de a-ți lua sănătatea în propriile mâini”, ne-a declarat interlocutoarea.Andrei ALDEA