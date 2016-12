Cum poţi scăpa de boli şi suferinţă fără medicamente? "Reiki vindecă trupul şi sufletul"

3

vrajeala

Este o vrajeala sau in cel mai bun caz o sursa de vitamine in plus. Acum vreo 3 ani tatal meu a decedat dupa ce a fost diagnosticat cu cancer (metastaze). Medicul a spus ca nu are mai mult de maxim doua luni de trait. Am incercat cu metode alternative care aveau reclama si la tv (alge, fiole aduse din afara, care au costat o groaza de bani) si nu aveau nici un rezultat cat de cat. Am apelat si la medicul care discuta la televizor aproape in fiecare seara despre produsele (medicamentele) naturiste bune si care vindeca orice, vrajeala i-a prescris tatalui meu bolnav cu metastaze, gojii si otet de vin la 3 milioane sticla. Cand vezi o familie in necaz, trebuie sa o consolezi si sa nu o storci de bani.