Cum poti sa slabesti cu injectii

Un medicament revoluționar administrat sub formă injectabilă contribuie la pierderea în greutate, reducând astfel riscul de boli cardiovasculare, și previne Alzheimerul. Este vorba despre Liraglutide, iar persoanele care si l-au injectat zilnic, inainte de mic dejun, timp de un an de zile, au pierdut, in medie, 8,5 kilograme. Iar o treime dintre femeile care au participat la experiment au slăbit 10 kilograme. Injecția administrată zilnic, care transmite creierului senzația de sațietate, contribuie, de asemenea, la scăderea tensiunii arteriale, crește nivelul de "colesterol bun" și previne diabetul. Totodată, au existat indicii conform cărora acest medicament încetinește evoluția maladiei Alzheimer. Cu toate acestea, este nevoie de teste suplimentare care să demonstreze că medicamentul poate fi folosit în deplină siguranță, însă oamenii de știință afirmă că acestea nu ar putea dura mai mult de un an. Obezitatea poate scurta viața cu nouă ani, favorizând o serie de afecțiuni, cum ar fi diabetul, bolile cardiovasculare, atacurile cerebrale și anumite forme de cancer. O echipă de cercetători din 27 de țări a testat Liguratide pe aproximativ 4.000 de persoane supraponderale și obeze. Participanții la studiu și-au injectat medicamentul zilnic, o dată pe an - unii subiecți injectându-și însă substanțe placebo -, toți subiecții fiind atenți la ceea ce mănâncă și făcând sport. Două treimi din persoanele care și-au injectat Liraglutide au pierdut cel puțin 5% din greutate, în timp ce o treime a pierdut cel puțin 10%. Compania producătoare a medicamentului Liraglutide, Novo Nordisk din Danemarca, vinde deja acest produs pentru tratarea diabetului și, în prezent, face demersuri pentru aprobarea sa ca medicament pentru slăbit. Liraglutide acționează asemenea unui hormon al poftei de mâncare, cunoscut sub denumirea de GLP1, care este secretat în stomac și transmite creierului că am mâncat suficient. Avantajul acestui medicament este însă acela că are un efect de mai multe ore - în timp ce hormonul GLP1 este descompus în câteva minute.