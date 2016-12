Cum poţi preveni efectele neplăcute ale transpiraţiei

Cum poți preveni efectele neplăcute ale transpirației

Una dintre problemele frecvente cu care se întâlnește fiecare din noi vara, mai ales în zilele caniculare, este transpirația. Chiar dacă majoritatea oamenilor apelează la tot felul de modalități pentru a o evita din cauza aspectelor inestetice sau a mirosului neplăcut, medicii spun că transpirația este extrem de importantă deoarece ne poate salva viața.La peste 30 de grade Celsius și sub soarele torid al verii, corpul nostru riscă să se supraîncălzească, prin urmare, nu am putea supraviețui dacă nu am transpira. Când organismul se încălzește, fie din cauza temperaturii de afară, fie din cauza efortului sau a emoțiilor, glandele sudoripare produc transpirația, care se elimină prin pori, rolul ei fiind de a regla temperatura corpului. Ce s-ar întâmpla dacă nu am mai transpiraDe cele mai multe ori, suntem iritați de faptul că transpirăm. Aspectul neplăcut al hainelor umede și mirosul respingător pe care îl lasă transpirația pe piele sunt motivele pentru care cumpărăm antitranspirante și deodorante pentru a limita acest fenomen. Mai puțin cunoscut, însă, este faptul că oprirea transpirației ar putea avea efecte negative asupra sănătății, mai ales când afară este caniculă. Organismul are nevoie de transpirație pentru a regla temperatura corpului și a preveni stările de leșin, deshidratarea și alte efecte supărătoare ale temperaturilor extrem de ridicate, aflăm de la dr. Gheorghe Dumitru, medic primar în medicina sportivă. „Căldura extremă sau efortul ne supraîncălzește corpul și apar tot felul de pericole. Există riscul de leșin, inima este suprasolicitată, corpul pierde foarte multe lichide și se deshidratează, sângele se îngroașă și poate declanșa chiar și un accident vascular”, ne-a spus medicul. Pielea trebuie lăsată să transpireMedicul a ținut să precizeze că efectele benefice ale transpirației nu pot avea loc decât atunci când aceasta se evaporă pe piele. Dacă afară este prea cald și suntem îmbrăcați cu haine strâmte, închise la culoare sau realizate din materiale proaste, pielea nu este lăsată să respire, iar apa eliminată de corp rămâne îmbibată în îmbrăcăminte. „Este important ca temperatura centrală a corpului să nu crească prea mult, de aceea, transpirația îndepărtează din căldura organismului. Funcționează aproape la fel ca un radiator la mașini. Cu toate acestea, transpirația răcește corpul doar dacă se evaporă pe piele, nu și dacă curge în șiroaie”, ne-a explicat dr. Dumitru.Din acest motiv, medicul recomandă purtarea hainelor cât mai lejere, deschise la culoare și din bumbac, care să lase pielea să transpire pentru a permite reglarea temperaturii corpului.Ce mâncare trebuie să ocolești pentru a evita mirosul urâtCel mai neplăcut aspect al transpirației necontrolate este cu siguranță mirosul. Ar trebui să știi, însă, că acest miros este influențat de ceea ce mănânci, așa că îl poți preveni dacă limitezi consumul de alimente din proteine animale în perioada verii, mai ales consumul de carne și lactate grase precum cașcavalul, telemeaua și smântâna. În schimb, pentru a favoriza echilibrarea termică a corpului, este recomandat consumul alimentelor apoase și răcoritoare. Prin urmare, ar fi indicat să bei cel puțin opt pahare de apă pe zi și să mănânci minimum patru porții zilnice de fructe, în special mere, piersici sau pepene verde. Totodată, ceaiul de salvie conține acid tanic, un astringent natural care oprește transpirația din interior. Cerealele integrale sunt și ele recomandate deoarece conțin vitamine B, facilitează digestia și oferă energie organismului, ceea ce înseamnă că procesul metabolic va produce mai puțină căldură, iar tu nu vei mai transpira. De asemenea, ar trebui să mănânci și avocado, nuci, mazăre, cartofi dulci, morcovi, lapte, iaurt, brânză dietetică și spanac.Pe de altă parte, există și produse alimentare cunoscute de a stimula glandele sudoripare, de care ar trebui să te ferești dacă nu vrei să transpiri excesiv de mult. Este vorba de cafeină, alcool, alimente picante, usturoi și ceapă.