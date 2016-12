Cum pot pune afaceriştii beţe în roate unui spital

Cum pot pune afaceriștii bețe în roate unui spital

Conducerea Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie este pe punctul de a finaliza documentația pentru obținerea unei investiții de peste 35 de milioane de euro pentru modernizarea celor două ambulatorii. Demersul va fi în van dacă nu se găsește o soluție pentru reabilitarea celor trei hoteluri unde erau cazați pacienții și care, de ani buni, sunt închise. Secolul trecut, Eforie Nord și mai ales unitatea medicală din această localitate erau vestite pentru factorii balneo-terapeutici și tratamentele de recuperare efectuate. Cu timpul, Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie a îmbătrânit, hotelurile unde erau cazați pacienții au fost privatizate, astfel că faima unității a început, încet-încet, să apună. În prezent, conducerea unității sanitare este pe punctul de a finaliza două ample proiecte de reabilitare și modernizare ce vizează cele două ambulatorii de specialitate, respectiv „Steaua de Mare” și „Grand”. „Am obținut certificatul de urbanism, avizele de la toate instituțiile responsabile, suntem în curs de a obține și avizul de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Este vorba de două proiecte privind reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriilor. Valoarea investiției se ridică la aproximativ 35 de milioa-ne de euro, cu TVA, din fonduri europene și presupune realizareade reparații capitale și de dotarea cu cele mai moderne echipamente medicale, cu o instalație nouă de nămol și una de încălzire. Totodată, proiectul include și o parte extraordinară, cu energie verde. Vom monta câteva sute de panouri pentru captarea energiei solare, cu care va fi încălzită apa pentru terapie, va fi iluminat și monitorizat perimetrul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Aurelian Ivașcu, directorul spitalului. Este nevoie de această reabilitare de amploare, căci trecerea anilor și-a lăsat amprenta asupra clădirilor spitalului, dar și a dotărilor. „Ambulatoriul 1 nu a mai fost renovat de la deschidere, din 1974. Clădirile sunt vechi, nu sunt izolate, geamurile sunt metalice și au pierderi infernale de căldură. Pe de altă parte, instalația de nămol este din anii ‘70 și trebuie înnoită”, a adăugat medicul. Până în 2015, însă, întregul spital va avea o nouă înfățișare, a arătat dr. Ivașcu. „Aceste proiecte trebuie implementate până în 2015, atunci trebuie să fie predate la cheie și depunem tot efortul pentru a le finaliza”, a adăugat medicul. Spitalul pierde, anual, două milioane de euro Există însă un mare risc ca investiția să fie în van, dacă, până la finalizarea reabilitării, nu este so-luționată problema cazării pacienților. În trecut, bolnavii care veneau să se trateze la Eforie Nord erau cazați în hotelurile Delfinul, Meduza sau Steaua de Mare. În urmă cu 15 ani, statul a decis însă să le privatizeze și au fost achiziționate de controversatul afacerist Triță Făniță, membru PSD. Dar de mai bine de șapte ani au fost lăsate în paragină. „Ambulatoriul I, adică «Steaua de Mare», este închis pentru că nu mai avem spații de cazare. Noi estimăm că, anual, pierdem peste două milioane de euro pentru că cele trei hoteluri sunt închise și lăsate să se degradeze”, a explicat dr. Aurelian Ivașcu. La atât este estimată paguba spitalului, dar, a subliniat medicul, se mai adaugă și pierderile suferite de bugetul național, prin faptul că nu se încasează TVA dintr-o eventuală activitate a celor trei unități, dar și cele suferite de autoritatea locală, având în vedere câte locuri de muncă ar fi avut la dispoziție localnicii. La sfârșitul lui 2010, afaceristul Triță Făniță a pierdut procesul intentat de creditori pentru recuperarea datoriilor, astfel că hotelurile menționate urmează să fie scoase la vânzare. „Sper ca, până la sfârșitul anului, să fie vândute hotelurile și în doi ani să fie date și acestea în folosință. De asemenea, sper că ministrul Turismului, Elena Udrea, nu va tolera schimbarea destinației clădirilor, căci dacă noi reabilităm baza, dar hotelurile nu-și reiau funcția, totul va fi egal cu zero”, a subliniat managerul unității spitalicești. De ajutor ar fi și dacă hotelurile ar fi preluate de Ministerul Turismului sau Sănătății. „Aceasta ar fi cea mai bună variantă pentru noi, ca să avem bază de tratament, cazare și masă. Nouă ne-ar trebui măcar un hotel. Dacă l-am avea, ne-am gospodări extraordinar. Prin împrejur sunt doar viluțe care nu au capacitatea să aducă foarte mulți turiști și nici nu putem să accesăm fonduri europene pentru a realiza spații de cazare sau locuit”, a concluzionat medicul. Un spital echipat cu tehnologie de ultimă generație La Spitalul Clinic de Recuperare Medicală și Balneologie Eforie Nord, pacienții pot face împachetări sau băi de nămol, electroterapie, kinetoterapie, hidroterapie, gimnastică etc. Iar proiectul de reabilitare va ajuta ca toate terapiile să fie realizate într-un spațiu modern. „Pe parcurs au apărut probleme tehnice, privind cadastrul, privind sistemul de ventilație, dar au fost depășite. Tehnologia ce va fi instalată va fi modernă, este vorba de bazine, de căzile de nămol, de panouri solare etc. Proiectul este aproape finalizat, rămâne să fie acordate fondurile”, ne-a declarat Octavian Ruse, director SC Proiect SA.