Cum pot fi recunoscute diplomele medicilor români în străinătate

Cum obtineti certificatul de conformitate ? Certificatul de conformitate atesta drepturi castigate generale in profesia de medic intr-un stat membru UE (obtinerea lui poate dura intre 1-6 luni depinde de la caz la caz). Certificatul de Conformitate este eliberat de Ministerul Sanatatii in vederea recunoasterii calificarii profesionale in strainatate. In cazul in care candidatul nu are resedinta in Bucuresti, certificatul va fi eliberat de Directia de Sanatate Publica din orasul sau. Dosarul trebuie sa contina: • cerere in care se vor preciza si datele de contact; • copia actului de identitate; • copii legalizate dupa diploma de bacalaureat si dupa titlurile oficiale de calificare (diploma de studii universitare); • copie legalizata dupa foaia matricola; • adeverinta eliberata de unitatea de invatamant absolvita prin care se atesta perioada in care au fost efectuate studiile atestate de titlurile oficiale de calificare mai sus mentionate; • copie legalizata dupa cartea de munca; • copii legalizate dupa documentele de schimbare a numelui (daca este cazul). NU SE PERCEPE NICI UN FEL DE TAXA!