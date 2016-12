Metoda neinvazivă aplicată la Euromaterna:

Cum pot evita gravidele pierderea sarcinii

Pentru gravidele care sunt la un pas de a pierde sarcina din cauza dilatării uterului, specialiștii Euromaterna au o soluție modernă de tratament. Odată cu implantarea unui dispozitiv care se introduce la nivelul colului, medicii reușesc să susțină sarcina intactă.Insuficiența (incompetența) colului uterin se manifestă prin dilatația cervicală fără dureri, fiind principala cauză a pierderilor repetate a sar-cinilor în trimestrul II. Uneori pot fi pre-zente mici semne cum ar fi: o sen-zație de presiune în zona inferioară a abdomenului, durere ca la menstruație sau dureri de spate, modificări ale secrețiilor vaginale.„Insuficiența cervicală poate fi congenitală (defecte în structura fibrelor de colagen) sau dobândită (dilatații repetate ale colului în urma chiuretajelor uterine, tratamente pentru leziuni ale colului etc.).Diagnosticarea se face pe baza anamnezei (istoricului) pacientei și a măsurării ecografice a lungimii colului. În plus, se pot utiliza teste rapide vaginale care au la bază pozitivarea fibronectinei fetale.În practică, măsurarea ecografică a colului este cea mai utilizată, putându-se efectua în timpul morfologiei de trimestru I, sau la vârsta gestațională de 16 săptămâni. Un col mai scurt de 25 mm indică necesitatea unui tratament”, a explicatdr. Coralia Ștefănescu, medic primar obstetrică ginecologie în cadrul Spitalului privat Euromaterna.Când se montează dispozitivulAlături de utilizarea progesteronului intravaginal (administrarea pilulelor pe cale orală nu are efect) și/sau a cerclajului, în Spitalul Euromaterna se utilizează și tehnica montării unui pesar.Pesarul este un dispozitiv din silicon, de forma unui trunchi de con, care se introduce în vagin, la nivelul colului, în scopul modificării axului canalului cervical și al susținerii greutății uterului gravid în creștere.„Montarea acestui dispozitiv se face începând cu săptămâna 14 a sarcinii și se menține până în săptămâna 37. Tehnica nu necesită pregătiri speciale, nu este invazivă și nu necesită anestezie (ca în cazul cerclajului clasic), este nedureroasă și necostisitoare.În plus, trebuie cunoscut faptul că cerclajul nu este indicat în cazul sarcinilor gemelare sau multiple, de aceea, pesarul reprezintă o alternativă de tratament alături de progesteronul intravaginal.Pentru ca aceste măsuri de tratament să aibă succes, noi recomandăm tuturor pacientelor cu risc de avort în trimestrul II sau de naștere prematură să urmeze câteva reguli simple: să renunțe complet la fumat (factor major de risc în nașterea prematură), să evite sau să trateze constipația prin alimentație corectă, bună hidratare și/sau medicație, să evite efortul fizic major sau susținut și contactul sexual. Nu se recomandă repausul prelungit la pat din cauza riscului mare de tromboze (cheaguri de sânge) și să efectueze la timp toate controalele periodice recomandate de medicul curant”, a completat medicul ginecolog.