Cum pot câştiga constănţencele lupta cu kilogramele în plus

Cum pot câștiga constănțencele lupta cu kilogramele în plus

Fie că vorbim de îmbătrânirea precoce, de inestetica celulită, de intoleranțele alimentare sau de surplusul de greutate, toate sunt pe lista problemelor pe care pacienții nu le pot controla și cărora le afectează calitatea vieții.Un nou departament al Clinicii Iowemed investighează și oferă soluții și tratamente personalizate pentru fiecare dintre aceste afecțiuni.Departamentul de estetică și remodelare corporală Alderma, din cadrul Clinicii Iowemed, propune un întreg protocol personalizat de evaluare și tratare a celulitei (distrofiei adipocitare), surplusului de greutate, depozitelor de grăsime, îmbătrânirii precoce etc. Orice inițiere a unui tratament este precedat de evaluarea stării de sănătate, diagnosticul vârstei biologice, evaluare și dozare a radicalilor liberi și detoxifiere, reglarea tranzitului intestinal, monitorizarea bolilor cronice asociate, reglarea stilului de viață și a modului de alimentație. Totodată, sunt detectate și eliminate intoleranțele alimentare și se realizează bioscanarea Nutrisvelt cu dosar nutrițional personalizat.„Pacienta care vine în centrul nostru cu această problemă, a celulitei, este preluată de specialiști și încadrată într-un program configurat pe tipologie, vârstă, alimentație etc. I se face un dosar, apoi se trece la executarea teletermografiei pentru evaluarea stadiului de celulită. Diatermia medicală cu radiofrecvență bipolară are efect de energizare a țesutului cutanat, activarea colagenezei și refacerea structurii de susținere cutanată (liftig cutanat de durată), vasodilatație și activare metaboli-că cu efect de lipoliză. Diatermia este o metodă spectaculoasă cu aplicații în domeniul esteticii medicale și reparatorii.Efectul metodei presupune modulații electrice prin curent alternativ introdus la nivelul țesuturilor, în urma cărora membra-na devine flexibilă, permeabilă, celula elimină retenția de apă și toxinele, alimentându-se cu proteine și minerale. Celula se oxigenează și pielea recapătă vitalitatea și elasticitatea pierdută”, a explicat dr. Veronica Taraciuc, coordonator medical al centrului Iowemed Alderma, competențe în terapii anti-ageing.Masajul de drenaj elimină toxineleTehnica specială de masaj de drenaj folosită în centrul Iowemed este patentată și reprezintă un element valoros atât ca tehnică unică pentru persoanele care suferă de tulburări ale circulației limfatice, pentru persoanele care își doresc detoxifierea generală a corpului cât și ca element inte-grat în cadrul pachetelor de remodelare corporală sau recuperare medicală.„Circulația limfatică are rol de evacuare a lichidului interstițial din țesuturi și de deversare în sistemul circulator sangvin a resturilor metabolice care vor fi mai apoi eliminate. Un sistem veno-limfatic eficient este extrem de important pentru organismul nostru, iar tehnica specială de drenaj limfatic prin activarea stațiilor ganglionare și evacuarea reziduurilor metabolice garantează o îmbunătățire imediată a stării generale.Recomandăm integrarea masajului de drenaj limfatic și în pachetele speciale de remodelare corporală deoarece revitalizarea țesuturilor și activarea circulației sunt aspecte importante pentru recâștigarea siluetei ideale”, a completat medicul.