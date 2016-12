Cum pot accesa medicii locuri de muncă în străinătate

Ediția de vară a Târgului Virtual de locuri de muncă în domeniul medical, organizat de Careers in White International, cunoscut în România ca și Cariere în Alb, va începe luni, 15 iunie, la ora 00:00. Evenimentul va avea loc exclusiv online.Companiile de recrutare sunt în căutare de personal medical din toate domeniile: doctori rezidenți și specialiști, asistenți medicali, studenți la medicină, medici stomatologi, fizio-kinetoterapeuți, moașe, farmaciști, cercetători și personal auxiliar.Până în prezent, 20 de companii au confirmat prezența la cel mai mare eveniment Careers in White, cu peste 600 de locuri de muncă disponibile.Personalul medical interesat poate accesa platforma pe computer, tabletă sau telefon mobil, în mod confortabil, de oriunde, pe site-ul www.careersinwhite. com/virtualfairs.aspx.Platforma simulează un târg fizic de locuri de muncă: candi-datul se poate înregistra, își poate uploada CV-ul. Fiecare companie are un stand de prezentare cu informații, bannere, video de prezentare, date de contact, job-urile disponibile, iar candidații pot accesa secțiunea de chat pentru a discuta în mod public sau privat cu recrutorii. Aceștia pot aplica cu CV-ul direct pe site.