Cum poate fi ţinută sub control epilepsia

Cum poate fi ținută sub control epilepsia

Asociația Pacienților cu Epilepsie din România marchează Ziua Mondială a Epilepsiei printr-o serie de acțiuni realizate pe parcursul acestei săptămâni în toată țara care vorbesc despre solidaritate, despre înțelegere și despre importanța tratamentelor pentru ținerea sub control a acestei afecțiuni.Tot cu această ocazie, Guvernul României se alătură și în acest an demersului Asociației pentru Dravet și alte Epilepsii Rare, pentru a marca „Purple Day”, Ziua Mondială a Epilepsiei. În acest sens, seara trecută, Palatul Victoria a fost iluminat în mov, culoare desemnată la nivel internațional simbolul acestei zile.Epilepsia este o tulburare neurologică adesea incurabilă, care afectează aproape 70 de milioane de oameni din întreaga lume și care poate să apară la orice vârstă, fiind diagnosticată însă cel mai frecvent fie la vârste foarte mici, fie după vârsta de 65 de ani. În mai mult de 50% din cazuri, cauzele acestei afecțiuni nu sunt identificate. De obicei, cauzele cunoscute ale apariției bolii sunt legate de prezența unei leziuni cerebrale.Cea mai comună formă de epilepsie, cea idiopatică, afectează 6 din 10 pacienți și nu are cauze identificate. Epilepsia se manifestă prin crize bruște și imprevizibile, de câteva secunde sau minute. Unele crize pot trece aproape neobservate, în timp ce altele sunt dramatice.