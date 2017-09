Cum poate fi prevenită extinderea melanomului

Cercetătorii au anunțat că au testat cu rezultate promițătoare o combinație de tratamente pentru a împiedica melanomul, cancer agresiv al pielii, să se extindă în restul corpului, relatează luni AFP. Oamenii de știință din cadrul Melanoma Institute Australia au derulat două studii internaționale (unul bazat pe imunoterapie și celălalt pe terapii specifice) cu pacienți care sufereau de melanom în stadiul trei și tumoarea le-a fost îndepărtată chirurgical."Rezultatele acestor teste clinice sugerează că putem opri în mod cert maladia și s-o împiedicăm să se extindă, salvând viețile oamenilor", scrie Georgina Long, directoare medicală a Melanoma Institute, în acest studiu publicat luni de New England Journal of Medicine.Până în prezent, pacienții în stadiul al 3-lea prezentau un risc crescut (între 40 și 70%) de recidivă a bolii și de a muri din cauza ei."Obiectivul nostru final, acela ca melanomul să devină o boală cronică în loc de o maladie mortală, este cu atât mai apropiat", adaugă Georgina Long.Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, un cancer diagnosticat din trei este un cancer al pielii. De altfel, numai în Australia melanomul provoacă moartea a 1.800 de oameni pe an, potrivit guvernului."Aceste rezultate vor schimba modul în care tratăm pacienții, precum și calitatea vieții lor", a adăugat cercetătoarea. "Până în prezent, pacienții care prezentau un melanom în stadiul al treilea și cărora li s-au înlăturat tumorile prin operații chirugicale erau pur și simplu condamnați să aștepte pentru a vedea dacă cancerul va produce metastaze și se va extinde", a mai spus ea.Cercetătorii au desfășurat două teste clinice timp de 12 luni.Unul dintre ele a asociat două terapii specifice (cu dabrafenib și trametinib), dintre care una împiedică gena mutantă BRAF să producă o proteină care stimulează dezvoltarea melanomului. Riscurile de revenire a cancerului au fost reduse de o manieră semnificativă.Celălalt test s-a orientat asupra imunoterapiei (cu nivolumab și ipilimumab), care constă în stimularea sistemului imunitar pentru ca el să vizeze și să distrugă celulele canceroase. Studiul a arătat că riscurile de recidivă sunt reduse."Aceste teste arată că avem în prezent muniție pentru a împiedica extinderea și creșterea melanomului", a declarat Georgina Long. "Asta va schimba tratamentul melanomului în întreaga lume, pentru că nu va mai trebui să așteptăm pasiv pentru a vedea dacă se extinde".Aceste concluzii urmează să fie prezentate în cadrul congresului anual al Societății europene de oncologie medicală, care se reunește în această săptămână în Spania.Melanomul este forma cel mai puțin tratabilă dar și cea mai agresivă de cancer al pielii. Când este diagnosticat suficient de devreme, el poate fi în general tratat, dar pronosticul este unul scăzut pentru pacienții atinși de o formă avansată a bolii.Sursa: Agerpres