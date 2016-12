Cum poate dăuna sănătăţii ciocolata neagră

Cum poate dăuna sănătății ciocolata neagră

Vineri, 27 Ianuarie 2012

Ciocolata neagră nu este atât de benefică pentru sănătate precum se crede. La această concluzie a ajuns o echipă de experți în nutriție din Israel. Cercetătorii spun că, în ciuda faptului că ciocolata neagră este mai sănătoasă decât varianta cu lapte sau cea albă pentru conținutul de antioxidanți, aceasta are în compoziție un număr mai mare de calorii și mai multe grăsimi saturate.Spre exemplu, 40 de grame de ciocolată, cu un conținut de 85 la sută de cacao, are 227 de calorii și 12 grame de grăsimi saturate, în timp ce aceeași cantitate de ciocolată cu lapte are 210 calorii și 7 grame de grăsimi saturate. În aceste condiții, nutriționiștii recomandă consumul a nu mai mult de două pătrățele mici de ciocolată pe zi.