Cum ne protejăm de pneumonie şi gripă

Sfatul pneumologului

Cum ne protejăm de pneumonie și gripă

Temperaturile scad de la o zi la alta și este „sezonul răcelilor“. Îmbolnăvirea poate fi prevenită, însă, atât de simplu. În plus, măsurile ce trebuie luate pentru a evita contractarea unei infecții respiratorii sunt mai ieftine decât tratarea ei, mai apoi.Cei din jur au început deja să manifeste semne clare de răceală: tușesc, strănută, le curge nasul și au ochii roșii. Era de așteptat, având în vedere că de o săptămână temperaturile sunt în scădere. Nu înseamnă însă că trebuie să așteptați, resemnați, să vă vină rândul. Prin câteva măsuri simple puteți evita contractarea unei afecțiuni respiratorii, a explicat dr. Vera Eniko Pall, medic pneumolog constănțean.Vesta și eșarfa - și cool, și necesare!„În primul rând, îmbrăcămintea trebuie să fie adecvată temperaturii și umidității. Este foarte util să purtăm lenjerie de bumbac. Vesta, de asemenea, este foarte utilă, indiferent dacă este sau nu la modă, căci asigură confort termic la nivelul toracelui. Eșarfa protejează gâtul și într-adevăr, poate fi un accesoriu cochet pentru ambele sexe. Umbrela trebuie să fie la îndemână, iar dacă totuși ne prinde ploaia, este important să nu așteptăm să se usuce hainele pe noi. Un duș sau o baie caldă, îmbrăcăminte uscată și un ceai cald cu miere și lămâie și dacă avem frisoane, chiar o aspirină, pot să ne scutească de neplăceri”, este sfatul pneumologului vizavi de ce trebuie să luăm din garderobă pentru a evita îmbolnăvirea.Nu mâncați de la frigider!Cât privește alimentația în această perioadă, dr. Vera Eniko Pall a subliniat: „Alimentația tre-buie să fie bogată în fructe și legume, care sunt din belșug toam-na, iar spre iarnă este indicată și suplimentarea cu vitamine. Însă, nu se consumă nimic direct de la frigider!”O altă măsură preventivă este evitarea prietenilor și colegilor care dau semne de răceală, cât și a aglomerațiilor. „În plus, cei care au simptome de răceală trebuie să folosească batista în caz că strănută sau tușesc, iar dacă simptomele persistă, să consulte medicul”, a continuat medicul.Există vaccin împotriva pneumoniei!Totodată, este indicată și vac-cinarea. Dr. Vera Eniko Pall a subliniat că nu este vorba numai de imuni-zarea antigripală, la care se gândește toată lumea. „Toți se gândesc doar la vaccinarea antigripală, care ne ferește de gripă. Pentru persoanele în vârstă sau cu boli cronice, medicul de familie poate asigura această imunizare în momentul în care înce-pe programul de vaccinare antigri-pală. Acest vaccin se găsește însă și în farmacii, dar contracost. Există, de asemenea, vaccinuri care cresc rezistența căilor respiratorii la infec-țiile bacteriene. De altfel, sunt multe produse, unele injectabile, altele pe cale bucală, sub formă de tablete sau prafuri, ușor de administrat și pentru adulți, și pentru copii. Aceste produse se găsesc în farmacii dar nu sunt compensate sau gratuite”, a explicat pneumologul. Un astfel de produs farmaceutic vă poate proteja de infecții bacteriene precum pneumonia, faringita, bronșita sau tuberculoza, afecțiuni cauzate de Pneumococ, Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae si ozanae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes si viridans, Neisseria catarrhalis, frecvente în sezonul rece.Pneumonia face ravagii în ConstanțaAproape 2.500 de constănțeni au fost diagnosticați, într-o singură săptămână, cu afecțiuni respiratorii. Potrivit Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța, în intervalul 3 - 9 octombrie, prima săptămână de supraveghere a infecțiilor respiratorii și gripei, au fost diagnosticate aproape 500 de pneumonii și 2.000 de infecții acute ale căilor respiratorii. Din fericire, măsura internării s-a impus doar în cazul a 50 de pacienți.