Cum ne menţinem sănătoşi prin jogging

Cum ne menținem sănătoși prin jogging

Dacă vrei să trăiești mai mult, să ai o inimă sănătoasă, să te menții în formă și să învingi depresiile, medicii îți recomandă să ieși în mod regulat la jogging, mai ales în aer liber. Însă, pentru a te bucura cu adevărat de beneficiile alergatului, trebuie să ții cont de câteva sfaturi. Suntem probabil în cea mai bună perioadă a anului pentru mișcări și sport în aer liber care să ne revitalizeze organismul și să ne mențină sănătoși. O metodă simplă, necostisitoare și extrem de benefică pentru corpul nostru este alergatul, spun specialiștii. Cu toate acestea, joggingul nu trebuie practicat oricum, aflăm de la dr. Gheorghe Dumitru, medic primar în medicina sportivă. Joggingul este un sport de rezistență, un efort de durată care solicită sistemul respirator și cel cardiovascular. „Acest efort fizic are două efecte: imediate și tardive. Efectele imediate sunt modificările fiziologice din timpul exercițiului, cum ar fi creșterea frecvenței cardiace, a celei respiratorii, dar și a tensiunii arteriale. Totodată, debitul cardiac crește și forța de contracție a inimii se mărește în timpul alergării”, a explicat, pentru „Cuget Liber”, dr. Dumitru. După un astfel de efort fizic, organismul lucrează mai economic și mult mai eficient, mai spune medicul. „Efectele tardive înseamnă îmbunătățiri ale economiei funcțiilor și organelor corpului. De exemplu, la o persoană antrenată, scade frecvența cardiacă atunci când se află în repaus, iar inima bate cu 50 de bătăi pe minut. Oamenii care nu sunt obișnuiți cu exercițiile fizice au în jur de 70 - 80 de bătăi pe minut când nu fac efort”, afirmă medicul specialist în medicina sportivă. La persoanele care nu se antrenează în mod regulat, inima bate mai des pentru a pompa o cantitate de sânge mai mare către organele care au nevoie de oxigen. „Prin repetarea efortului fizic, măcar de 4 - 5 ori pe săptămână, timp de 30 - 40 de minute pe zi, toate organele, în special mușchii, vor primi o cantitate mai mare de oxigen”, explică dr. Gheorghe Dumitru. În acest fel se îmbunătățesc funcțiile creierului, iar riscurile de atacuri de cord sau accidente vasculare scad considerabil. „Creierul devine mai prompt, cei care aleargă în mod regulat sunt mai rezistenți la oboseală și mai puțini predispuși la depresii. Totodată, persoanele care fac jogging au șanse mult mai reduse să sufere de cardiopatie ischemică, infarct cardiac sau accident cerebral acut”, precizează medicul. Ritmul de alergare trebuie mărit treptat În mod normal, specialistul recomandă alergatul de cel puțin trei ori pe săptămână, dar nu mai mult de o oră pe zi. „Un om nu foarte bine antrenat și cu o grămadă de alte activități zilnice, precum mersul la muncă sau la piață, nu are aceleași posibilități de refacere după efortul fizic cum are un sportiv de performanță. Organismul are nevoie de timp pentru a se reface, prin urmare, prea mult și prea des dintr-o dată i-ar putea face rău”, spune dr. Gheorghe Dumitru. Efectele pe care joggingul le are asupra sănătății diferă de la individ la individ. „Foarte multe persoane greșesc când depun efort prea mare încă de la primele exerciții. Fiecare individ care începe să aibă un program regulat de exerciții fizice trebuie să se gândească la trei lucruri: efort, frecvență și intensitate”, afirmă dr. Dumitru. Medicul a ținut să precizeze că este foarte importantă și monitorizarea pulsului în timpul alergării. Specialistul ne informează că nu orice viteză de alergare este eficientă, ci aceasta trebuie stabilită conform frecvenței cardiace. „Dacă alergi și poți să vorbești cu cineva în același timp, înseamnă că trebuie să mărești ritmul”, recomandă medicul. În cele din urmă, persoanele care aleargă trebuie să se îmbrace cât mai sumar pentru a menține temperatura centrală a organismului, iar încălțămintea să fie cât mai elastică, pentru a atenua din șocuri.