Cum ne ferim de bolile de piele

1

cosuri si la 29 de ani

La mine nu au disparut la 20 de ani, am avut acnee pana la varsta de 29 de ani. Am incercat multe pastile, creme si doctorii. Norocul meu a fost cand am fost in vizita la un amic si mi-a recomandat prietena lui creme pe baza de ulei de arbore de ceai. MI-a zis sa intru pe net sa caut produsele de la Thursday Plantation si sa incep un tratament cu ele. Adevarat a fost, ca dupa ce am inceput tratamentul cu cremele pe baza de ulei de arbore de ceai (tea tree) acnee mea a inceput sa dispara. Dupa ce am terminat tratamentul cu ulei de arbore de ceai, fata mea a devenit foarte curata. Eu cand le-am cautat le-am gasit aici cremele de la Thursday Plantation: http://thursdayplantation.ro/