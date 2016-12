Cum ne detoxifiem organismul vara

Organismul nostru este agresat zilnic de agenți care îi reduc imunitatea, îl slăbesc, îl îmbolnăvesc. Radiații solare, E-uri alimentare, aer poluat, toate acestea îl fac să su-fere și, periodic, este indicat să-i acordăm șansa la o curățenie generală.Vara este unul din acele momente în care ne putem ajuta corpul cu o detoxifiere. Piețele sunt pline de legume și fructe, la prețuri mult mai accesibile decât în oricare altă perioadă a anului, așa că e păcat să nu profităm din plin de ele. Ne răcoresc, ne hidratează, luptă pentru eliminarea toxinelor și întăresc imunitatea organismului.Sucuri de casăGrație diversității de fructe și legume pe care o oferă, vara repre-zintă anotimpul ideal pentru hidratarea și detoxifierea organismului. Majoritatea fructelor și legumelor proaspete conțin o serie de nutrienți, vitamine și minerale ce contri-buie la eliminarea toxinelor din organism și la redarea sănătății și strălucirii pielii. Sucurile preparate în casă sunt o soluție eficientă pentru a ne întări sistemul imunitar, pentru a-l vitaminiza și încărca cu energie. În afară de efectul detoxifiant, aceste sucuri ajută la o bună funcționare a metabolismului. În plus, suntem siguri că sucul preparat de noi nu conține conservanți, precum cel din comerț.Antioxidanți și cu puține caloriiSucurile detoxifiante protejează împotriva bolilor. Totodată, sunt excelente atunci când ne simțim obosiți, lipsiți de energie sau atunci când acneea ne invadează tenul, căci o dietă deficitară ne afectează și sănătatea pielii. Antioxidanții pe care îi conțin accelerează procesul de detoxifiere și contribuie la menținerea stării de sănătate a organismului. În plus, multe din sucurile obținute au un conținut scăzut de calorii. Sucul proaspăt de fructe sau de legume are un remarcabil efect regenerator și de curățare asupra întregului organism. Este recomandat întotdeauna ca sucul de fructe să fie consumat în cinci-zece minute de la preparare, întrucât mai toate fructele, inclusiv merele se oxidează repede și își pierd substanțele nutriente.Cură de trei zile cu legumeÎn cazul în care nu doriți să vă petreceți toată vara mâncând numai ca la carte și sărind peste grătarele la care sunteți invitați, putem opta pentru o cură de detoxifiere de doar trei zile. Înainte de a o începe este bine să vă hotărâți dacă veți consuma legume sau fructe, căci nu este indicat să le combinați.Cura cu salată de legume, cu un specific, de exemplu pătrunjel, despre care se știe că este puternic detoxifiant, cu salată verde și castravete sau roșii, dar nu depășiți cinci legume în alegerile voastre, pe care trebuie să le mențineți pe toată perioada curei. La cura de legume aveți voie să beți apă sau suc de legume.Fructe pentru toate gusturileÎn ceea ce privește cura cu fructe, puteți alege maximu, cinci fructe, dar și un singur fruct consumat poate fi suficient, dar aveți grijă să nu fie foarte acid, căci vă poate perturba pH-ul gastric și vă va produce dureri de stomac. De asemenea, ca băuturi, avem voie apă sau suc de fructe. Puteți alege căpșunile, kiwi, banane, cireșe, struguri, pepene galben sau roșu, prune etc.