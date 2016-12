Cum ne avertizează propriul corp că suntem bolnavi

Semnalele de avertizare pe care ni le transmite propriul nostru corp sunt foarte importante și nu trebuie ignorate. Simptomele care apar la nivelul ochilor, gurii și pielii, aspectul părului sau textura unghiilor dau primele semne ale lipsei de vitamine și minerale. Aceste semne ne pot ajuta în diagnosticarea și tratarea afecțiunilor. Medicii recomandă să nu lăsăm în voia sorții nici măcar problemele minore, cum ar fi o unghie „stricată”, petele de pe corp sau schimbarea bruscă a înfățișării.Potrivit specialiștilor, o vedere încețoșată este semnul lipsei vitami-nelor B1 și B6, iar ochii bulbucați arată o deficiență a vitaminei E. La apariția cataractei, atunci când cristalinul ochiului devine opac, trebuie să știm că ducem lipsă de vitaminele B2, C și E. Persoanele care nu percep foarte bine culorile, dar și cele care au conjunctivă și corneea uscată, nu au foarte multă vitamina A în corp. Și cei care suferă de conjunctivită ar trebui să ia mai multă vitamina A, B2 și C. Ne putem da seama că avem probleme cu ficatul, dacă apar pete întunecate în centrul câmpului vizual. Strabismul dă de gol lipsa vitaminelor E, C și B1 și se recomandă, totodată, testarea pentru diverse tipuri de alergii. În cazul în care avem probleme cu vederea la distanță, ducem lipsă de calciu, crom și vitaminele C, E și D. Pentru a diminua miopia este recomandată evitarea dulciurilor și consumul de proteine. De ase-menea, cei care au o sensibilitate aparte la lumina puternică (foto-fobie), duc lipsă de vitaminele B2 și A. Spasmele pleoapelor indică deficiențe de magneziu, vitaminele B2, B6 și zinc.Bolile pielii ne arată că ducem lipsă de vitamineAcneea este o afecțiune a pielii, foarte des întâlnită în rândul ado-lescenților, dar puțini știu că apariția coșurilor sau a punctelor albe semnifică lipsa mai multor vitamine. Cei care suferă de acnee au deficiențe ale vitaminelor A, E, B2, B6, C și ar trebui să ia suplimente de biotină, zinc și lecitină. Totodată, ar trebui evitate dulciurile și mâncarea cu grăsimi. O piele mai închisă la culoare decât în mod normal reprezintă unul dintre simptomele bolii Adisson, care se manifestă, de cele mai multe ori, în zonele cu cicatrice, la nivelul buzelor sau nasului, la articulațiile genunchilor, mâinilor și cotului, sau la degetele de la picioare. Aceste simptome reprezintă lipsa vitaminei C și a tuturor vitaminelor din grupul B. Se reco-mandă testarea pentru a depista alergiile și evitarea mâncărurilor dulci. Petele maronii pe piele arată o disfuncție a ficatului, iar pielea uscată înseamnă lipsa vitaminelor A și C. Persoanele care se învinețesc ușor și au pete roșii sau violacee sub piele au nevoie de vitamina C și trebuie să consume extract din semințe de struguri. Umflăturile la nivelul feței arată lipsa de magneziu, zinc și vitaminele B6 și B12. În plus, doamnele și domnii ar trebui să afle că ridurile sau îmbătrânirea pielii înseamnă că organismul duce lipsă de vitaminele C, E și A. Se recomandă evitarea expunerii excesive la soare.De ce avem părul uscat și unghiile măcinateLipsa de zinc în corp poate cauza un păr uscat, aspru, friabil, dar și căderea părului, apariția petelor sau a liniilor albe pe unghii. Și cei care au mătreață au deficiențe de zinc, magneziu, biotină și vitami-nele B2 și B6. Părul cărunt este dovada disfuncției glandelor suprarenale și a unei lipse de acid folic, minerale și acid pantotenic. Se încurajează evitarea mâncă-rurilor dulci. În schimb, părul gras înseamnă lipsa vitaminei B2, unghiile friabile necesită calciu și vitaminele A și C, iar cojirea pielii de pe buze ne arată lipsa de biotină. Potrivit medicilor, pentru a evita cutele longitudinale de la nivelul unghiilor, este nevoie de proteine, calciu și vitamina A. Această afecțiune a unghiilor înseamnă o circulație deficitară sau prezența anemiei în organism. De asemenea, deficiența proteinelor se vede în cutele transver-sale de la nivelul unghiilor, care provoacă infecții, inflamații, probleme menstruale, chiar și febră. Vitaminele și mineralele pot fi consumate sub formă de tablete, dar se găsesc și pe cale naturală în fructe, legume, cereale integrate, lactate sau carne. În plus, toate aceste produse sunt obligatorii pentru o alimentație corectă și diversă. Tabletele cu vitamine și minerale se găsesc în farmacii, dar se recomandă în funcție de rezultatele analizelor de sânge care sunt singurele ce arată cu exactitate de ce duce lipsă organismul.