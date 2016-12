Cum ne ajută dansul să fim mai sănătoşi

Cum ne ajută dansul să fim mai sănătoși

Puțini oameni mai dansează regulat în ziua de astăzi. Tinerii o fac la sfârșit de săptămână, iar vârstnicii numai la vreo nuntă sau sărbătoare. Conform specialiștilor, dansul este una dintre cele mai complete activități fizice, ne menține în formă atât fizicul, cât și psihicul. Dansul este un exercițiu cardio foarte bun. La fel ca alte tipuri de exerciții cu impact cardio destul de redus, precum joggingul și aerobicul, dansul poate îmbunătăți sănătatea cardiovasculară, crește rezistența organismului, a oaselor și a mușchilor și poate stopa apariția unor boli, ca diabetul sau afecțiunile cardiace. „Dansul poate aduce mai mult decât tradiționalul cardio. Alergarea pe banda rulantă poate îmbunătăți rezistența cardiovasculară și a corpului, dar o activitate precum dansul le atinge pe cele două, dar și rezistența musculară și flexibilitatea. În plus, îmbunătățește echilibrul, agilitatea, capacitatea de coordonare, viteza de reacție”, explică Fabio Comana, fiziologist și profesor de fitness la Academia Națională de Medicină Sportivă din SUA.Dansul este distractiv. „Dacă exercițiile nu reprezintă o activitate plăcută, nu te vei ține de treabă. Pe când dansul este pur și simplu distractiv. În plus, plăcerea de a realiza mișcări dificile poate conduce la eliberarea de hormoni, ca serotonina și endorfinele”, mai spune Comana. Dansul menține mintea ageră. Cu toții am auzit că activitățile precum cititul sau jocurile pot menține mintea ageră și chiar pot întârzia cu mulți ani apariția demenței. Dar, potrivit unor studii recente, la fel și dansul. Conform unui studiu publicat de Jurnalul de medicină New England, mișcările de dans practicate în mod constant pot reduce cu până la 76 la sută apariția demenței. Alte activități fizice, precum ciclismul sau mersul pe jos, nu sunt asociate cu o reducere a acestui risc.