Cum ne afectează ceaţa şi umiditatea de afară

Cum ne afectează ceața și umiditatea de afară

De câteva zile, umiditatea este foarte crescută, iar ceața este prezentă atât dimineața, cât și seara. Dincolo de disconfortul exterior, aceste fenomene ale naturii ne pot afecta și sănătatea. Ele pot duce la apariția dificultăților respiratorii, cu dureri ale toracelui, și la balonări. În plus, se pot accentua și afecțiuni mai vechi și poate apărea senzația generală de oboseală.Ceața, umiditatea și pre-siunea atmosferică sunt factori agravanți pentru multe boli, iar pe unele le poate declanșa, cum este și cazul astmului bronșic. Însă nu doar ast-maticii, cardiacii sau bătrânii suferă din cauza factorilor climatici.Cu toții resimțim efectele vremii. Suntem indispuși, ne scade randamentul, ne doare capul sau, și mai rău, facem viroze respiratorii.Medicii susțin că banala ceață este și purtătoare de viruși. „Există un risc destul de mare de îmbolnăvire în această perioadă sau a acu-tizării unor afecțiuni mai vechi. Tocmai de aceea, este bine să ne acoperim gura și nasul dimineața sau seara, atunci când ieșim în ceață. Este indicat să ne ferim de spațiile aglomerate și să facem regulat exerciții fizice”, ne sfătuiește dr. Clara Dincă.Astmul bronșic, declanșat de ceațăAstmul bronșic apare ca urmare a unei inflamații cronice a căilor respiratorii. Mușchii se contractă, bolnavul respiră greu, are tuse seacă și respirație șuierătoare, toate acestea inducându-i o stare de panică, astmaticul fiind înspăimântat că ar putea muri prin asfixiere.Ceața este un factor care poate declanșa grave crize de astm și pe care bolnavii nu-l pot preveni sau controla.„Umezeala intensă din aer provoacă astmaticilor senzația de sufocare, care se intensifică atunci când persoana are și o infecție virală”, spune dr. Con-stantin Marica, specialist pneu-molog la Institutul Național de Pneumologie.Multe lumini și lumânări parfumatePentru a trece cu bine peste această perioadă cu multă umezeală și a nu resimți oboseala și proasta dispoziție indusă de vremea urâtă, medicii recomandă să consumăm multe fructe și legume. Vitaminele conținute de acestea ne dau putere și ne revigorează. Pentru a ne păstra mina pozitivă, nu ar trebui să facem economie la energie electrică în această perioadă și să aprindem multe lumini în casă, lumânări par-fumate, să creăm o atmosferă plăcută și să uităm de pâcla de afară.