Cum îşi păcăleşte Spitalul Judeţean pacienţii

Cum își păcălește Spitalul Județean pacienții

Este deja ceva obișnuit ca bolnavii internați în Spitalul Județean Constanța să-și cumpere, din propriul buzunar, medicamentele necesare pentru tratamentele urmate în perioada spitalizării. Deși legea impune ca banii să le fie înapoiați, conducerea unității refuză, pe motiv că nu are fonduri. Spitalul Județean Constanța nu are fonduri suficiente pentru a achiziționa medicamente și materiale sanitare pentru tratarea tuturor suferinzilor care se internează. Sunt asigurate substanțele farmaceutice pentru tratarea urgențelor, pentru stabilizarea și menținerea în viață a pacienților. Dar restul bolnavilor, dacă au nevoie de o pastilă, trebuie să și-o cumpere singuri, din farmaciile din vecinătatea unității spitalicești. De altfel, aceasta este situația în aproape toate spitalele din țară. Niciun pacient nu și-a primit banii pe medicamente! Dr. Dan Căpățână, managerul spitalului, spune că a primit, de la începutul lui 2011, aproximativ 20 de reclamații de la pacienți, iar în majoritatea se solicită restituirea banilor cheltuiți pe „punguța de medicamente” adusă de acasă. Toate au fost însă refuzate, dr. Căpățână susținând, răspicat, că spitalul nu are banii necesari, iar procedura este prea complicată pentru ca bolnavii să o ducă la îndeplinire. „Majoritatea reclamanților vizează că au plătit medicamentele și materialele sanitare și solicită decontarea lor. Conform legii, nu se poate. Mate-rialele sanitare și medicamentele au un anumit regim, pentru decontare trebuie aprobări peste aprobări, este un întreg șir și vă spun eu că nu aprobă nimeni, pentru că nu sunt bani. E un întreg circuit și… asta e! Să ne deconteze Casa la valoarea care trebuie și apoi se va putea. Căci discuțiile de aici pleacă, de la lipsa fondurilor, nu pentru că nu vreau eu, Căpățână, să dau medicamente oamenilor, îi oblig eu să le cumpere. Mingea este la Casa de Asigurări!”, a declarat managerul Spitalului Județean în cadrul unei conferințe de presă desfășurate ieri. În plus, medicul a adăugat: „Dacă se adresează instanței de judecată, nu vor câștiga, pentru că procedura pe care trebuie să o urmeze este prevăzută în lege și atât timp cât nu o respectă…”. Ce spune legea Spre deosebire de cele afirmate de dr. Căpățână, normele legale stipulează explicit că pacienților asigurați le pot fi returnați banii cheltuiți în spital. Ba chiar sunt menționate modalitatea și sursa de unde trebuie să le fie înapoiate fondurile. Aceste prevederi sunt în Legea 95/2006, a Sănătății și în Contractul-cadru pe 2011 - 2012. Astfel, la art. 12 din Contractul-cadru, se menționează: „Spitalele sunt obligate să suporte pentru asigurații internați (…) toate cheltuielile pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente, materiale sanitare și investigații paraclinice. În situația în care asigurații, pe perioada internării în spital, în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din secția în care aceștia sunt internați și avizate de șeful de secție și managerul spitalului, suportă cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare și investigații la care ar fi fost îndreptățiți fără contribuție personală în condițiile Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănă-tate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin H.G. nr. 1389/2010 și ale prezentelor norme, spitalele rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguraților”. În continuare, la punctul 3 se stipulează: „Ram-bursarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) reprezintă o obligație exclusivă a spitalelor și se realizează numai din veniturile proprii ale acestora, pe baza unei metodologii proprii”. Renunță, de teama consecințelor Deși dau mii de lei pentru medicamente, ser fiziologic, seringi și bandaje, pacienții nu reușesc să obțină actele medicale necesare pentru a dovedi cheltuielile. Medicii curanți refuză să le elibereze actul din care să reiasă că bolnaviiși-au cumpărat cele necesare, medicul-șef de secție la fel, iar mulți, din teama de a nu-i supăra, conștienți că vor mai avea nevoie de ei, renunță. Puțini sunt cei care ajung să mai solicite aprobarea conducerii spitalului.