Cum influeneţează taxa claw-back piaţa farmaceutica

Cum influenețează taxa claw-back piața farmaceutica

Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR) cere Parlamentului sa nu dezbata bugetul sanatatii separat de revizuirea taxei clawback, pentru evitarea distrugerii industriei farmaceutice locale si disparitia medicamentelor cu pret accesibil.APMGR atrage atentia ca, in cadrul fiscal actual, orice alocare bugetara suplimentara pentru medicamente sfarseste prin a fi platita de producatorii de medicamente, prin taxa clawback. Producatorii de medicamente generice, care detin operatiuni industriale importante in Romania, oferind 8.000 de locuri de munca, sunt cei mai afectati de modul de calcul actual al taxei și vor fi nevoiti sa continue disponibilizarile de personal și retragerea de pe piata a medicamentelor al caror pret a ajuns sub costul de productie.