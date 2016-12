Cum îi păcăleşte cancerul de sân pe doctori

Cum îi păcălește cancerul de sân pe doctori

Cancerul de sân e a doua formă de neoplazie care face printre cele mai multe victime în rândul femeilor. De aceea este important ca reprezentantele sexului frumos să fie informate și să ia măsuri pentru a depista tumora din vreme. Potrivit specialiștilor, la nivel mondial, 1 din 12 femei dezvoltă această afecțiune.În peste 90% dintre cazurile de cancer mamar depistate până în prezent pacientele au fost cele care au semnalat primele simptome. De aceea, medicii atrag atenția că autopalparea este esențială pentru a descoperi nodulii ce se formează la nivelul sânilor. Medicul va fi, însă, cel care va pune diag-nosticul, pe baza caracteristicilor nodulului (a formei, consistenței, mobilității etc). Sunt însă cazuri când cancerul îi duce în eroare și pe medici, reușind să se ascundă vreme îndelungată. Dr. Dana Pleș, medic oncolog constănțean, a declarat pentru „Cuget Liber” că formațiunea malignă poate fi confundată cu ușurință cu fibroadenomul mamar, o tumoră benignă ce nu pune probleme deosebite. Fibroadenomul mamar este, de fapt, un nodul bine delimitat, rotund, elastic și mobil, a cărui dimensiune variază între 1 și 15 centimetri. Nu este dureros, dar îngrijorează, căci crește în dimensiuni. „Formațiunea malignă poate mima forma benignă a fibroadenomului. Aparent este bine delimitată, asemenea fibro-adenomului. Mai mult, chiar și în momentul în care se face puncție pentru biopsie rezultatul poate fi înșelător, pentru că poate se extrage substanță de pe margini”, a explicat medicul specialist. Tinerele suntcele mai expuseÎn astfel de situații, abia după extirparea și analizarea nodulului se descoperă cancerul ascuns. „Aceste cazuri sunt întâlnite în cazul persoanelor tinere”, a mai afirmat oncologul. Pe de altă parte, medicul specialist a subliniat că „tumora benignă nu se transformă, niciodată, într-una malignă” așa cum greșit se consideră. De fapt, cancerul are abilitatea să imite formele benigne și să inducă în eroare, inițial, medicii. Stadiilecancerului de sânDupă diagnosticarea canceru-lui de sân, specialiștii vor face investigații pentru a stabili dacă celulele canceroase s-au răspândit în interiorul glandei mamare sau în alte părți ale organismului. În funcție de gradul de răspândire, va fi realizată și stadializarea neoplaziei. Astfel, cancerul de sân poate avea următoarele stadii:• stadiul 0 - este, de fapt, stadiul precanceros, tumora este neinvazivă; celulele modificate sunt depistate la nivelul stratului superficial ce căptu-șește ductele glandei mamare. • stadiul I - tumora are aproximativ doi centimetri sau mai puțin, iar neoplazia nu s-a răspândit în afara sânului. • stadiul IIA - tumora este depistată fie la nivelul glandei mamare, fie a ganglionilor limfatici axiliari și are până la cinci centimetri;• stadiul IIB - tumora are peste cinci centimetri, dar nus-a răspândit la nivelul gangli-onilor; în același stadiu mai este și tumora care nu a depășit cinci centimetri, dar s-a răs-pândit la ganglioni. • stadiul IIIA - tumora este mai mare de cinci centimetri și s-a răspândit la nivelul ganglionilor limfatici, care pot forma o masă conglomerată, atașați unul de celălalt.• stadiul IIIB - tumora poate avea orice dimensiune și s-a răspândit la nivelul țesuturilor din apropierea sânilor (la nivelul pielii sau al peretelui toracic, inclusiv la nivelul coastelor și țesutului muscular al toracelui) • stadiul IIIC - tumora s-a răspândit la nivelul ganglionilor limfatici subclaviculari și la nivelul ganglionilor limfatici din apropierea gâtului. Cancerul de sân în stadiul IIIC este clasificat în stadiul IIIC ce se poate opera și în stadiul IIIC care nu se poate opera.• stadiul IV - tumora s-a răspândit la nivelul altor organe din corp, cel mai adesea la nivelul oaselor, plămânului, ficatului sau creierului.