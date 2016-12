Cum îi învăţăm pe tineri să mănânce sănătos

Cum îi învățăm pe tineri să mănânce sănătos

Mâncarea de tip fast-food, sucurile acidulate sau mezelurile reprezintă un adevărat pericol pentru sănătate, iar cei mai afectați de acest fenomen sunt adolescenții. Din acest motiv, elevii constănțeni au fost „instruiți”, ieri, cu privire la efectele nocive ale alimentelor cu aditivi, coloranți sau conservanți. Aceștia au aflat ce mâncare trebuie evitată, dar și ce maniere ar trebui să aibă în timpul servirii mesei. Evenimentul a marcat Ziua Internațională a Mâncării, aniversată pe 16 octombrie sub deviza „You can change the World with Every Bite!” („Poți schimba lumea cu fiecare îmbucătură”). Acțiunea de informare s-a desfășurat ieri, de la ora 10.30, la American Corner din cadrul Universității „Ovidius” Constanța, unde au fost prezenți elevi de la liceele teoretice „Traian” și „George Călinescu”. Unii dintre liceeni au participat chiar și la olimpiade pe teme de sănătate. La cei 15 ani împliniți, Florina Rodeanu, clasa a 9-a F la Liceul „Călinescu”, a fost deja la două ediții ale olimpiadei „Educația pentru sănătate”, la care participă elevi din toate județele țării. Ce alimente trebuie evitate? Coordonatoarea American Corner, Rodica Toma, ne-a spus că tinerii trebuie să învețe să mănânce sănătos, la ore fixe și să se ferească de produsele nocive pentru a nu se confrunta cu probleme grave de sănătate, cum ar fi diabetul, obezitatea sau cancerul. „Foarte mulți elevi folosesc automatele pentru sucuri carbogazoase, snacks-uri și dulciuri, pline de coloranți și aditivi alimentari. Din păcate, consumul acestor produse a crescut îngrijorător în rândul adolescenților”, a precizat Rodica Toma. Manifestarea a început cu o prezentare în limba engleză a profesoarei Alina Gălbează, doctorand la Universitatea „Ovidius”, despre codexul alimentelor, siguranța alimentației, fenomenele fast-food și slow food și despre conservarea și etichetarea alimentelor. Pentru a prezenta o alternativă la „mâncarea rapidă”, tinerii au venit pregătiți cu desene, rețete vechi și ciudățenii culinare din diferite colțuri ale lumii. Elevii au arătat că se pot consuma și alte alimente decât cele cu care suntem obișnuiți, cum ar fi carnea de șarpe, gândacii sau ciocolată din furnici uriașe. Au fost prezentate rețete din China, Mexic, Turcia, Coreea, dar și rețete tradiționale din bucătăria românească. Liceenii au putut urmări, apoi, filmul documentar „Killer at large” (2008), în regia lui Steven Greenstreet, despre o fetiță obeză de numai 12 ani care a fost operată, iar medicii au reușit să extragă uriașa cantitate de peste 16 kilograme de grăsime din corpul ei. Cu toate că au recunoscut că nu mănâncă întotdeauna ce trebuie, tinerii au fost receptivi să învețe mai multe despre o alimentație sănătoasă. Prin această acțiune, liceenii constănțeni au aflat mai multe despre problemele legate de malnutriție și s-au implicat în mod activ în lupta împotriva mâncării nesănătoase.