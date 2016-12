Cum faci să creşti cantitatea de spermă ejaculată?

Cum faci să crești cantitatea de spermă ejaculată?

Ştire online publicată Luni, 05 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Vrei sa ejaculezi mai multa sperma sau poate partenera ta vrea asta? Iata cateva sfaturi utile pentru tine. Cantitatea de sperma nu depinde de marimea penisuluiSa fim sinceri, marimea unui penis nu are nimic de-a face cu cantitatea de sperma produsa. Acest lucru poate fi observat la actorii negri care reusesc sa ejaculeze doar cateva picaturi din testiculele lor, in ciuda faptului ca au penisuri imense.Cantitatea de sperma depinde de fiecare barbat in parte, adica de genele si de corpul lui. Dar exista cateva trucuri pe care le poti folosi pentru a creste cantitatea de sperma daca doriti amandoi acest lucru, bineinteles.Trebuie sa fie cu adevarat excitatDaca partenerul tau nu are probleme cu ejacularea prematura, atunci este o persoana ideala pentru o ejaculare puternica si lunga. Trebuie sa te asiguri ca este cu adevarat excitat de la inceput. Asta inseamna ca trebuie sa ii starnesti ambele capuri si sa il faci sa innebuneasca de placere deja din timpul preludiului. Acesta ar trebui sa dureze cat mai mult posibil.Iti recomandam un maraton de sex oral si stimulare manuala. Trebuie sa te opresti mereu chiar inainte de orgasm, astfel incat el sa colecteze o cantitate mare de sperma in testicule, aceasta abia asteptand sa iasa afara prin capul penisului. Repeta acest exercitiu mai mult timp si nu-l lasa sa termine. Citeste mai departe...