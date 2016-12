Cum cureţi organismul de grăsimi şi toxine după "desfrâul" culinar de sărbători

Cum cureți organismul de grăsimi și toxine după "desfrâul" culinar de sărbători

După o perioadă în care mâncărurile grase și pline de calorii au făcut „legea“ pe mesele tuturor, începutul de an trebuie să aducă ceva mai multă cumpătare și un regim de viață sănătos, susțin specialiștii. Acest regim, însă, nu trebuie să priveze organismul de substanțe nutritive, ci să-l ajute să-și reechilibreze funcțiile.Detoxifierea nu e numai despre meniuri bazate exclusiv pe suc și suplimente din ierburi, care te înfometează. Când începi un asemenea proces nu trebuie să te gândești doar la mâncare, detoxifierea e un proces care îți curăță organismul, îți întinerește tenul și îți dă energie.Iată 5 moduri naturale în care poate fi urmată cu succes o dietă de detoxifiere pe care o propun specialiștii din cadrul centrului medical Iowemed.„Orice regim de detoxifiere începe cu eliminarea alimentelor procesate, pline de zahăr și carbohidrați de tip junk food. Primul lucru esențial este să faci o selecție în meniul tău zilnic. Toate alimentele procesate «mănâncă» energia. E timpul să le îndepărtezi ca să te simți mai bine. Nu face totul brusc. Elimină întâi lactatele, cafeina, glutenul și alcoolul timp de două săptămâni. Va fi o adevărată provocare, însă în numai câteva zile te vei simți mult mai puțin balonat și destresat.Ca să îți duci corpul pe calea cea dreaptă, asigură-te că faci suficient de multă mișcare. Exercițiile fizice îți aduc satisfacție garantată și nu vorbim aici doar despre slăbit. Mișcarea făcută în mod regulat te energizează, te face să te simți bine, te ajută să gândești mai clar și întărește sistemul imunitar”, a explicat dr. Ionica Ciortan, medic primar pediatrie, competență în alergologie pediatrică, director al Centrului Medical Iowemed Constanța.Legumele și fructele, baza detoxifierii„«Mănâncă fructe și legume proaspete» este deviza oricărui regim alimentar sănătos. După ce ai reușit să elimini din meniu toate alimentele care îți fac rău, încearcă să faci o listă cu mâncare sănătoasă. Pe ea e bine să pui ingrediente organice sau cel puțin naturale. Umple coșul cu fructe și legume proaspete, nuci și semințe și cereale integrale. Spre deosebire de mâncărurile procesate, vei vedea că alimentele pe care le mănânci acum dau organismului o stare mult mai bună.Să nu uităm nici de hidratare! Cu alte cuvinte, ca să te detoxifiezi, e musai să bei apă. Hidratarea previne stările de constipație și îți pune la treabă sistemul digestiv. În plus are grijă și de ficatul tău, cel care te ajută să filtrezi toxinele. Dacă vrei să variezi puțin, încearcă unul dintre sucurile de detoxifiere disponibile în cadrul centrului medical“, a completat medicul.Program personalizat de terapii corporalePe lângă regimul alimentar, o dietă de detoficiere ca la carte cuprinde și terapii corporale care să accelereze procesul de reechilibrare al organismului. În acest sens, Hera Body care din cadrul Iowemed pune la dispoziția pacienților programe personalizate de terapii corporale de detoxifiere: hidro-ozonoterapie, masaj de relaxare, drenaj limfatic, hidroterapie SPA Oceana, Nest - Capsula medicală, Sauna uscată-vibromasaj, Vacusport - tunel cu presiune negativă.Pentru o dietă personalizată și un pachet de detoxifiere, pacienții își pot face programări la numărul de telefon 0749.144.20.