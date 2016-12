Cum creştem rezistenţa organismului împotriva bolilor

Cum creștem rezistența organismului împotriva bolilor

Toamna vine, la mulți dintre noi, cu numeroase neplăceri pentru sănătate. Astenii, alergii, viruși, bacterii, tot felul de factori ne atacă din stânga și din dreapta. Pe fondul unei rezistențe slabe a organismului nostru, putem dezvolta tot felul de afecțiuni mai ușoare sau mai complicate. Pentru a crește imunitatea organismului, este bine să apelăm tot la natură. Vitaminele și mineralele din alimentație funcționează de multe ori chiar mai bine decât numeroase medicamente. Există mai multe variante prin care putem singuri să devenim mai rezistenți la boli, dar nu este atât de simplu precum pare. Trebuie respectate anumite reguli de alimentație, evitarea consumului de alcool și chiar a fumatului, program zilnic adecvat de muncă și odihnă, fără excese nici de o parte, nici de cealaltă. Pe scurt, specialiștii ne recomandă un stil de viață sănătos, optimist și fără stres. Ceea ce pentru mulți dintre noi poate fi un lucru aproape imposibil de dus la îndeplinire. Așa că, uneori, suplimentele pot face minuni. „Vitamina C face parte, alături de vitamina A și E, din grupul vitaminelor antioxidante, cu efect de neutralizare a acțiunii nocive produse de radicalii liberi și de creștere a imunității organismului. Studiile legate de rolul vitaminei C în tratamentul răcelii arată că o doză zilnică de 1 gram de vitamina C nu previne boala, însă contribuie la diminuarea gravității și duratei simptomelor cu peste 20 de procente. Vitamina C nu împiedică îmbolnăvirea, doar că răcelile vor fi mai rare și mai ușoare”, explică dr. Mihaela Bilic, autor al cărții „Sănătatea are gust”. Suplimente cu zinc Astfel de suplimente pot chiar să reducă timpul de vindecare în răceli, gripe. Este și cazul zincului, care, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic, poate diminua durata și intensitatea bolii. „Zincul împiedică agenții patogeni să se fixeze pe mucoasele respiratorii, întărește sistemul imunitar și are proprietăți inflamatorii. Există însă voci care afirmă că zincul folosit în doze mari (peste 15 mg pe zi), timp îndelungat slăbește apărarea organismului și poate crește sensibilitatea la infecții. În consecință, se recomandă creșterea consumului de alimente bogate în zinc, cum ar fi fructe de mare, carne roșie, produse lactate, cereale integrale, germeni de grâu, care nu au efecte secundare, suplimentele cu zinc trebuie luate în dozele și pe perioada prescrisă de medic”, mai spune specialistul. Anti-viruși naturali Aceasta mai face și o listă de zece nutrienți și condimente „anti-virus”. Este vorba despre lapte, lactate, ouă (bogate în proteină de înaltă valoare biologică), pește gras - somon, macrou, sardine (bogat în acizi grași esențiali Omega-3, semințe - floarea soarelui, dovleac, in, susan (bogate în acizi grași Omega-6), sucuri din citrice, căpșuni, kiwi, ardei gras, legume cu frunze verzi, broccoli și varză (bogate în vitamina C), ficat, ouă, unt, morcovi, caise, pepene galben și mango (bogate în vitamina A și betacaroten), cereale integrale, pâine, fasole, mazăre, linte, sfeclă (bogate în vitamine din grupul B - B5, B6, acid folic), stridii, fructe de mare, carne roșie (bogate în zinc), usturoi - antibiotic natural care combate infecțiile și stimulează sistemul imunitar, ardei iute - puternic decongestionant al nasului și sinusurilor, efect bactericid, ghimbir și hrean - efect dezinfectant și de reducere a inflamației căilor respiratorii. Dr. Mihaela Bilic ne recomandă un cocktail pentru sănătate „Există studii care au demonstrat că un aport crescut de micronutrienți folosit pe termen lung poate diminua gravitatea infecțiilor respiratorii la persoanele în vârstă. Amestecul trebuie să conțină 10 mg de zinc, 200 mg de seleniu, 500 mg de vitamina C, 15 mg vitamina E, 6 mg betacaroten”.