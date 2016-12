Cum creştem imunitatea organismului, toamna

Cum creștem imunitatea organismului, toamna

Vara e pe sfârșite, chiar dacă cu ultimele sforțări a reușit să mai aducă zilele acestea temperaturi ridicate. În curând, se vor instala norii, zilele mohorâte, ploile și frigul. De aceea, trebuie să profităm la maximum de căldurile de acum și să ne pregătim organismul pentru sezonul rece.Creșterea imunității este una din prioritățile de toamnă, căci odată cu alaiul de vreme urâtă, vin și răcelile, guturaiul și gripele.Aerul devine mai aspru, mai uscat, vântul este mai rece și zilele sunt tot mai scurte, iar temperatura scade gradual; mai mult, pot apărea schimbări drastice de temperatură. Toate aceste modificări, deși normale, pot avea consecințe negative asupra sănătății și stării de spirit. Aerul uscat este o problemă comună în sezonul de toamnă și poate cauza constipație, uscăciunea gâtului, a pielii, ochilor și părului.Iată cum puteți să vă ajutați organismul să facă față schim-bării de anotimp și să-i creștem imunitatea.Consumați lămâi și limonadăLămâile sunt fructul ideal pentru restabilirea echilibrului acid-alcalin. Consumarea de limonadă sau adăugarea de suc de lămâie în ceai, salată sau alte feluri de mâncare ajută la îmbunătățirea echilibrului intern al organismului.Odihniți-vă suficientPentru a-și putea îndeplini ac-tivitățile zilnice, adulții au nevoie de șase până la zece ore de somn pe noapte. Specialiștii susțin că somnul ajută la menținerea unui nivel hormonal normal, la menți-nerea unei greutăți optime, a gândirii lucide, la îmbunătățirea stării de spirit și la sănătatea pielii.Consumați suficiente proteineProteinele reprezintă un element de bază în sănătatea organis-mului, minții și sistemului imunitar. Dietele sărace în proteine conțin, de regulă, cantități ridicate de car-bohidrați, care sunt ușor transfor-mați în glucoză și cresc nivelul de zahăr în sânge, solicitând pancreasul și sistemul imunitar.Consumați suficiente lichideExperții susțin că majoritatea durerilor de cap survin din cauza unui consum insuficient de apă. Durerea de cap și setea reprezintă semne ale deshidratării.Profitați de super-alimentele de sezonPe lângă scăderea temperaturii, toamna aduce cu sine și o serie de super-alimente:Vegetale:- Dovlecei: bogați în caroten și carotenoizi - luptă împotriva bolilor de inimă;- Cartofi dulci: fibre și potasiu - scad tensiunea arterială;- Sfeclă: acid folic, fibre, vitamina C și fier - previne cancerul de colon;- Ciuperci: seleniu și antioxidanți - protejează împotriva agenților poluanți din mediu;- Ceapa: vitamina C și fibre - scade riscul de cancer ovarian;- Nap și sfeclă: antioxidanți și vitamina K - sprijină funcția de coagulare a sângelui;- Afine: proantocianidină - previn afecțiunile gingiilor și aduc beneficii tractului urinar;- Nuci: acizi omega 3 - reduc riscul de boli cardiovasculare;Fructe:- Pere: fibre, vitamina A, B1, B2, C, E, acid folic, antioxidanți - previn cancerul, au efect diuretic și laxativ, scad nivelul de colesterol din sânge și previn hipertensiunea;- Mere: flavonoizi, polifenol, antioxidanți, acid malic - previn afecțiunile digestive, scad nivelul colesterolului și reduc bolile de piele;- Struguri: flavonoide, vitamina A, B, C, calciu, fosfor - previn constipația, guta, reumatismul, bolile de piele și afecțiunile ficatului;- Gutui: vitamina A, fibre și fier - reduc riscul de cancer, efect tonic, antiseptic, analeptic, astringent și diuretic;- Clementine: vitamina C, fibre, acid folic, potasiu - ajută la scăderea în greutate, îmbunătățirea vederii, reducerea stresului;- Măceșe: vitamina C, E, A, D, antioxidanți - reduc simptomele osteoartritei, artritei reumatoide, bolii Crohn;- Castane: vitamina D, riboflavin, calciu, fosfor, fier - sursă de energie, reduc febra, calmează durerile reumatice.