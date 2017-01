Cum cad constănţenii pradă hepatitei. Boala face ravagii printre tineri

Cum cad constănțenii pradă hepatitei. Boala face ravagii printre tineri

România se află pe unul dintre locurile fruntașe în Europa în ceea ce privește numărul de cazuri și mortalitatea cauzată de ciroza hepatică, dar pe unul dintre ultimele locuri la serviciile oferite pacienților care suferă de această afecțiune (conform Euro Hepatitis Index). Rezultatele programului Baylor de testare din Constanța și Tulcea, din ultimii patru ani, confirmă faptul că peste 3% dintre pacienți au hepatita C și peste 4% au hepatita B.Ca urmare a statisticilor îngrijorătoare cu privire la existența unui număr tot mai mare de cazuri de hepatita B și C în Romania, Fundația Baylor Marea Neagră împreună cu Fundația AbbVie din Statele Unite ale Americii au pus bazele unui proiect de testare și îngrijire pe termen lung pentru hepatite.Cunoscută pentru activitatea sa în domeniul bolilor infecțioase și mai ales în domeniul infecției cu HIV, datorită parteneriatului susținut cu Spitalul de Boli Infecțioase Constanța de peste zece ani la Centrul de Excelență Clinică din Constanța, Fundația Baylor își propune, prin proiectul „Avem grijă ca viața să meargă mai departe”, să transfere cele învățate despre nevoile persoanelor cu HIV și în domeniul îngrijirii persoanelor cu hepatite virale. Proiectul are în vedere susținerea pe termen lung a pacienților și familiilor acestora. Provocările cu care se confruntă aceștia sunt multiple, nevoile lor fiind legate de adaptarea la diagnostic, transformarea stilului de viață, precum și de îmbunătățirea sănătății mentale.„Avem grijă ca viața să meargă mai departe!“Proiectul, care este rezultatul colaborării dintre Baylor College of Medicine at Texas Childrens Hospital International Pediatric AIDS Initiative (BIPAI) SUA, AbbVie Foundation SUA și Fundația Baylor România, are o valoare totală de 1,5 milioane de dolari și se va desfășura în perioada 2014 - 2018.Preocupările echipei Baylor vor fi legate de identificarea nevoilor pacienților cu hepatită B și C, stabilirea parteneriatelor cu comunitatea, identificarea cazurilor noi și suportul pe termen lung al pacienților și familiilor acestora. „Îndrăznim să fim pionieri în domeniul asistării pacienților cu hepatită B și C în România și ne bazăm pe bunele practici pe care le-am dezvoltat în parteneriat direct cu Baylor International Pediatric AIDS Initiative de la înființarea Fundației Baylor România și până în prezent. Eu cred că, deși trăim într-o societate consumeristă și centrată pe profit, mai există loc și pentru filantropie și pentru investiți reale în sănătatea și binele comunității în care trăim cu toții, iar investiția socială făcută de Fundația Abbvie demonstrează acest lucru. Ne propunem să dăm pacienților cu hepatită virală B și C, precum și familiilor acestora, puterea și curajul de a se descurca în sistemul medical, de a face față schimbărilor din viața lor și de a demonstra că, în ciuda bolii cronice cu care se confruntă, cineva îi încurajează să își ducă viața mai departe și îi susține să își păstreze o viață de calitate”, este de părere Ana-Maria Schweitzer, director executiv al Fundației Baylor.Proiectul a fost lansat în cursul zilei de ieri, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hepatitei. De asemenea, tot cu această ocazie cu ajutorul laboratorului mobil al fundației au avut loc sesiuni de testare gratuită pentru depistarea hepatitei B și C. Acestea se vor desfășura în ultima săptămână din iulie în parcul arheologic al municipiului Constanța și în august în parcul din zona Far. De asemenea, va mai avea loc și o lansare de lampioane, pe o plajă din stațiunea Mamaia, lansare la care vor participa și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Tomis. Campania căreia i se subsumează și acest eveniment are drept slogan „Testare și îngrijire pe termen lung pentru hepatite și HIV. Avem grijă ca viața să meargă mai departe”.