Cum alegem metoda contraceptivă (II)

Ştire online publicată Joi, 10 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Sistemul intrauterin - steriletul cu hormoni Metoda de contracepție folosind steriletul cu hormoni are eficiență foarte ridicată, de 99,9%. Steriletul este un dispozitiv mic, din plastic, în formă de T, cu un cilindru care conține progestagen. Dispozitivul este introdus în uter de către medicul specialist, o mică doză de progestagen fiind eliberată lent din dispozitiv. Steriletul poate rămâne până la maxim cinci ani, putând fi îndepărtat în orice moment. Steriletul cu hormoni este recomandat femeilor care doresc o metodă contraceptivă pe termen lung. Femeile care nu tolerează estrogenul, responsabil de secreția laptelui matern în perioada alăptării, pot opta pentru steriletul cu hormoni. Fertilitatea revine imediat după îndepărtarea sistemului din uter, putând fi folosit cu încredere de femeile tinere. Folosind steriletul cu hormoni aveți menstruații mai puțin abundente și mai puțin dureroase, protecție împotriva infecțiilor pelviene și a cancerului uterin. Implantul Metoda prin implant are o eficiență de 99,95%. O mică tijă din plastic, ce include un rezervor cu progestagen, este introdusă în braț prin intermediul unei intervenții chirurgicale minore efectuate de către medicul specialist. Progestagenul este eliberat în doze mici, implantul fiind eficient timp de trei ani. Tija poate fi îndepărtată în orice moment printr-o intervenție chirurgicală minoră. Metoda prin implant este recomandată femeilor care doresc o metodă de contracepție pe termen lung, femeilor care alăptează și nu pot lua estrogen. Fertilitatea revine la normal când implantul este îndepărtat. Folosind metoda de contracepție prin implant aveți menstruația mai puțin abundentă și mai puțin dureroasă. Injecțiile O metodă contraceptivă care câștigă de la an la an tot mai multe adepte este metoda injecțiilor cu progestative. Metoda de contracepție are eficiență de 99,7%. Injecțiile conțin numai progestagen sau o combinație de estrogen și progestagen și se fac lunar sau la trei luni. Injecțiile care conțin progestagen sunt potrivite pentru femeile care alăptează sau pentru cele cu intoleranță la estrogen. Această metodă de contracepție este recomandată femeilor care doresc o metodă de contracepție pe termen lung sau femeilor care alăptează și nu pot lua estrogen. În funcție de tipul contraceptivului injectabil, după încetarea tratamentului, revenirea menstruațiilor normale și a fertilității poate dura până la 12 luni. Contracepția de urgență - „pilula de a doua zi” Administrată într-un interval de 72 de ore după un contact sexual neprotejat, pilula de a doua zi reduce riscul sarcinii cu cel puțin 75%. Pilula conține, fie o combinație de estrogen cu progestagen, fie numai progestagen și acționează prin întârzierea sau inhibarea ovulației. Pilula de a doua zi se folosește după un contact sexual neprotejat sau după ce o altă metodă de contracepție nu a funcționat. Nu trebuie folosită regulat, ci doar în situații de urgență. Nu este indicat să apelați la pilula de a doua zi foarte des pentru că poate provoca dezechilibre grave în organism. Andreea IACOB