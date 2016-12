Cum a ajuns Constanţa să aibă cea mai bună Unitate de Primiri Urgenţe din ţară

2

U P U constanta

In cursul anului 2015 am fost de mai multe ori la urgenta cu fibrilatie atriala paroxistica, desi dupa prezentare am am fost primit in sala de tratamente pana la aplicarea perfuziei au trecut intre 4 si 12 ore de cele mai multe ori cauza era lipsa medicului cardiolog. Notez cateva neajunsuri: Mizerie afara si in interior, wc murdar usa scartaie si nu se inchide, panoul cu personalul de serviciu si TV stinse, aceeasi masca de Oxigen (infecta) aplicata tuturor pacientilor, monitoare EKG defecte, targi defecte si neigienizate, pacienti nu primesc informatii despre personal (ecusoane) analizele facute si medicamentele administrate si multe, multe alte lipsuri care pot fi satisfacute prin smpla organizare. Domnilor cu sarcini de control, actonati !