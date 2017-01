Cu zece şedinţe de laserterapie scăpaţi de sinuzită

Cu zece ședințe de laserterapie scăpați de sinuzită

Terapia cu laser este rapidă și nu doare. De asemenea, nu este contraindicată în nicio etapă a vieții și nici nu are efecte secundare. Laserterapia este folosită în foarte multe domenii medicale - în boli interne, chirurgie, traumatologie și ortopedie, boli dermatologice, în obstretică și ginecologie, ORL, oftalmologie, stomatologice și nu numai. Lipsită de riscuri, laserterapia reprezintă o alternativă nouă și modernă de tratament. Laserterapia folosește radiația laser cu putere mică Terapia cu laser stimulează procesele metabolice și are efect de imunizare. Este foarte utilă și eficientă în vindecarea multor simptome ale bolilor cronice, activând procesele de creștere a sănătății. Laserterapia folosește radia-ția laser cu putere mică. Are efect biostimulator pronunțat, care acționează în procesele cele mai importante ale organismului. Acțiunea laserterapiei se face atât la nivel celular, subcelular, organic, sistemic și modificator de organizare, tisular - modificarea pH-ului lichidului intercelular. Dr. Adriana Matei, medic primar ORL în cadrul Policlinicii nr. 2 Constanța ne dezvăluie beneficiile laserterapiei: „Radiația laser de nivel energetic mic are acțiune antiinflamatorie, spasmolitică, de desensibilizare, de alinare a suferințelor și a durerilor, are efect împotriva contracțiilor mușchilor netezi și împotriva inflamațiilor”. Minim zece ședințe de laserterapie pentru rezultate Pentru a da rezultate este necesar un minim de zece ședințe de tratament cu laser. O ședință cu laser durează de la câteva zeci de secunde la câteva minute, în funcție de mărimea zonei de tratat, profunzimea durerii, densitatea și frecvența undei laser sau în funcție de parametrii stabiliți de medic. Tratamentul cu laser nu are efecte secundare, singura precauție fiind legată de protejarea ochilor de incidența fascicolului laser, atât pentru medic, cât și pentru pacient. Pe sfera ORL, Adriana Matei, specializată în acupunctură și laserterapie, ne spune că s-au obținut rezultate bune în tratarea sinuzitelor, rinitelor alergice, în durerile nevralgice și în perforațiile de timpan.