Cu dieta Atkins, se poate slăbi rapid mâncând pe săturate alimente grase

Ştire online publicată Vineri, 24 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Regimul de slăbire Atkins - care a făcut furori în Statele Unite și în mod deosebit la Hollywood pentru că le permitea americanilor să mănânce tot ceea ce le era pe plac: burgeri, brânză, carne, ouă, unt, maioneză etc), poartă numele medicului cardiolog american Robert Atkins, care a introdus în anii ‘70 o dietă pe bază de proteine, slabă în carbohidrați. Deși milioane de americani au încercat această metodă, cazurile de obezitate în rândul lor sunt numeroase. Explicația: regimul Atkins aduce într-adevăr o slăbire rapidă, dar kilogramele se adună la loc imediat ce se renunță la el. Liber la proteine animale! Întrucât această dietă se bazează pe consumul de alimente grase, cei care o urmează pot consuma orice produs care conține proteine animale: carne de orice fel, mezeluri, pește, ouă, brânzeturi, unt, dar și margarină, iaurt simplu, maioneze, sosuri, ulei de măsline, avocado, castraveți, spanac, andive, salată iceberg, ciuperci, broccoli, roșii, măsline, fructe de mare, îndulcitori artificiali în cantitate foarte mică. „Din acest punct de vedere, regimul Atkins este nerestrictiv, alimentele permise putând fi consumate până la saturație” - explică profesorul Constantin Dumitrache, medic primar endocrinologie, doctor în științe medicale. Alimente interzise! În schimb, cei care urmează această dietă nu au voie, sub nici o formă, să consume alimente ce au la bază zahăr sau făină albă, orice tip de produse de patiserie, orez, ciocolată, băuturi acidulate, cartofi, porumb, mazăre, morcovi, paste, lapte, alcool, nuci, alune, fructe și majoritatea legumelor dulci. Ca specialist în endocrinologie, profesorul Constantin Dumitrache atenționează că este vorba despre un regim voit dezechilibrat și foarte rapid. Astfel, după numai două-trei săptămâni, pierderea ponderală este estimată între 3,5% și 8% din greutatea per-soanei care nu a făcut abateri de la regim. Pentru că într-un timp relativ scurt pierd câteva kilograme, persoanele publice preferă această dietă. Avantajele regimului Chiar dacă este vorba despre o dietă controversată, care, în nici un caz nu trebuie urmată fără acordul medicului, prof. dr. Constantin Dumitrache admite că regimul Atkins are unele avantaje: nu plictisește datorită diversității alimentelor permise, înlătură senzația de foame, duce la o slăbire în ritm alert. Dezavantaje Iată părerea specialistului despre dezavantajele acestei diete: „Regimul Atkins este dezechilibrat energetic, absența legumelor și fructelor induce importante carențe de vitamine, minerale și fibre. Tot din același motiv se încetinește tranzitul intestinal, ceea ce duce la constipație. Principalul pericol al acestei diete este reprezentat de creșterea cantității de lipide din sânge. Fenomenul are drept consecință accentuarea aterosclerozei - factor de risc pentru artere și inimă. Mai mult decât atât, studii recente au demonstrat că regimul Atkins accelerează apariția infarctelor și a accidentelor vasculare cerebrale. Regimul Atkins nu trebuie ținut de femeile care folosesc anticoncepționale estroprogesteronice. Această medicație are deja unele dezavantaje metabolice”. Dietă controversată Având în vedere dezavantajele semnificative pe care le prezintă, regimul Atkins rămâne extrem de controversat, mulți specialiști fiind de părere că dieta este în contradicție flagrantă cu recomandările privind un regim alimentar sănătos. De aceea, ei atrag atenția că nimeni nu trebuie să țină această dietă fără să meargă înainte la un control medical și în lipsa acordului medicului care l-a consultat. Chiar și așa, dacă țineți dieta Atkins și constatați că ceva nu este în regulă, opriți-vă și mergeți la doctor pentru un nou control. Deși este important să vă mențineți o greutate corporală normală, la fel de important este să aveți grijă de sănătatea voastră și să nu recurgeți la automedicație sau să urmați diverse diete de slăbit pe care le găsiți la discreție pe internet!