Crucea Roşie a prelungit înscrierile pentru cursurile de infirmiere

Chiul la stat

Chiul la stat ce chiul este in spitale daca au timp sa scrie pe net si sa citeasca ca sa citesc comentarile si articolu sa mai scriu imi ea 30 min vad ca angajati din spitale asta fac la locul de munca . Au prea mult chiul. Eu mucesc la patron nu la stat unde se sta si se face ca se munceste dar se trage chiulul si unde sunt 6-10 angajati pe un post. Nici la munca nici acasa nu am timp sa citesc presa si sa mai comentez dar se pare ca angajati de la stat au, timp liber in timpul muncii pe banii nostrii. Pai sa stau sa citesc 4 articole si sa mai comentez pe zi imi ea 2 ore, eu ajung rupta de foame si oboseala fac mancare pun masina de spalat fac temele 1 ora cu aia micii si apoi la culcare, sambata si duminica fac curatenie ies cu aia mici la plimbare , barbatul si el trebuie sa-i acord timp. Mai mai angajatilor publici din sistemul de stat unde se sta si se arde gazul,petardelo si manelistilor voi cand aveti timp sa mai stati pe net si sa cititi si comenta presa, si culmea nesimtiri pe banii nostri.