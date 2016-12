Criză de vaccinuri la Constanţa! Zeci de bebeluşi, nevaccinaţi

Criză de vaccinuri la Constanța! Zeci de bebeluși, nevaccinați

Zeci de bebeluși din Constanța au rămas nevaccinați împotriva unora dintre cele mai grave afecțiuni, precum hepatita sau meningita, din cauza faptului că stocurile medicilor de familie au fost epuizate. În lipsa vaccinării, copiii sunt supuși riscului major de îmbolnăvire, mai ales că, la această vârstă, sistemul imunita nu este complet stabilizat.De mai bine de două luni, mămicile a zeci de bebeluși, cu vârste între două și șase luni, bat drumul între casă și cabinetele de medicina familiei sau pediatrie, pentru a-și vaccina copiii. Situația pare trasă la indigo, având în vedere că, în aceeași perioadă a anului trecut, exact aceleași vaccinuri lipseau din cabinete. Este vorba despre vaccinul antihepatitic, de vaccinul Pentaxim, împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei și meningitei virale și de cel împotriva pertussis și hepatita B.Reprezentanții Direcției Județene de Sănătate Publică Constanța susțin că această criză a vaccinurilor este cauzată de achiziția întârziată a dozelor la nivel național.„Informațiile pe care le avem de la Ministerul Sănătății arată că totul pornește de la întârzierile la achiziții a dozelor de vaccin din cauza faptului că există un număr foarte mic de producători la nivel național. A avut loc, zilele trecute, și o ședință cu reprezentanții ministerului și ai producătorilor de medicamente, însă nu știm cu exactitate când se va face repartiția la nivel național. Lipsesc vaccinurile pentru bebelușii de două, patru și șase luni, care fac parte din calendarul național de imunizare. Ceea ce le putem spune părinților este că există un interval pentru vaccinări și nu o zi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Loti Popescu, coordo-natorul programelor de sănătate din cadrul DSP Constanța.Prețul vaccinurilor, între 150 și 220 de lei Vaccinul combinat difteric, tetanic, pertussis acelular (împotriva tusei convulsive), hepatitic B recombinant, poliomielitic inactivat și Haemophilus influenzae tip b costă 150 de lei, în timp ce vaccinul împotriva hepatitei B poate ajunge și la 220 de lei, bani pe care părinții ar trebui să-i scoată din buzunarul propriu pentru ca bebelușii să fie imunizați.„Suntem foarte revoltați pe sistem și pe modul în care ne sunt tratați copiii. Nimic nu se face cum trebuie! Suntem obligați să cumpărăm vaccinurile, pentru că nu le au medicii de familie. Și eu l-am cumpărat pe cel de două luni, trebuia să îl fac pe 3 februarie și l-am cumpărat pe 27 februarie, atunci când avea copilul aproape trei luni. Cât să aștept? Până se decide ministerul? Acesta este sistemul sanitar din România! Iar noi continuăm să plătim asigurarea la sănătate!”, ne-a spus o mămică. O alta susține că, după ce a trecut prin această situație la primul copil, acum va merge să cumpere direct din farmacie vaccinurile, ca să nu mai aștepte după medici. „Așa ni s-a întâmplat și la primul copil și am întâmpinat o întârziere de aproape trei luni la vaccinul împotriva hepatitei. Normal că ne-a fost teamă pentru copilul nostru. De aceea, cu cel de-al doilea, care împlinește acum două luni, nu vom mai aștepta. Mergem și îl cumpărăm de la farmacie”, a explicat Alina Moise.Care sunt riscurile întârzierii vaccinărilor Pe de altă parte, întârzierea vaccinării bebelușilor nu pare a fi o problemă de neglijat, susțin unele cadre medicale. „Cel puțin în ceea ce privește vaccinul antihepatitic B, evident că nu sunt normale aceste întârzieri. Acesta se repetă fix la 60 de zile după primul din aceeași categorie, acesta fiind efectuat în primele 24 de ore de la naștere. Există riscul de îmbolnăvire dacă se întârzie. Pe de altă parte, aceasta nu este o noutate pentru noi. În fiecare an, în primele luni, ne confruntăm cu această situație din cauza întârzierilor de la minister. Numai eu am 60 de copii cu vârsta de două, patru și șase luni care au rămas nevaccinați din cauza lipsei dozelor. Nu mi se pare normal și nu este corect ca părinții să fie trimiși să cumpere niște vaccinuri care sunt în calendarul național de vaccinare și sunt gratuite”, a precizat dr. Gherghina Rizea, medic primar pediatru.Un alt medic de familie susține că are pe listă 20 de copii care nu au fost vaccinați împotriva hepatitei B și că mulți dintre părinții acestora sunt hotărâți să le cumpere din farmacii. „Ne-am confruntat și anul trecut cu această situație și nu știm când se va pune la punct acest sistem. Din păcate, vaccinurile sunt extrem de costisitoare și pentru unele categorii sociale nici nu se pune problema să le poată cumpăra”, ne-a spus medicul.Nouă vaccinuri sunt înscrise pe lista imunizărilor gratuite, conform calendarului național de vaccinare. Primul se efectuează în maternitate, alte șase la medicul de familie și două în cadrul campaniilor școlare.