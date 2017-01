Cristalele vindecătoare

Alegerea unei bijuterii care conține cristalul potrivit vă poate ajuta să aveți mai mult succes în viață și să vă bucurați de o bună stare de sănătate. Elimină blocajele apărute la nivelul centrilor energetici și asigură buna funcționare a chakrelor - centrilor energetici. Eliminarea blocajelor de la nivelul chakrelor se realizează prin aplicarea unui cristal pe locul corespunzător centrului energetic. Cristalul va fi lăsat să acționeze cel puțin 30 de minute, timp în care pacientul trebuie să se relaxeze și să vizualizeze culoarea corespunzătoare chakrei. Primul centru energetic este chakra-rădăcină, care se află la baza coloanei vertebrale și are culoarea roșie. Guvernează glandele suprarenale care produc adrenalina și ajută organismul să răspundă la stimulii exteriori și, în același timp, mențin echilibrul termic al corpului. Hematita, coralul, granatul și rubinul sunt cristalele recomandate pentru deblocarea chakrei-rădăcină. Al doilea centru energetic, chakra sacrală sau pelviană se află sub buric și are culoare portocalie. Guvernează glandele sexuale și influențează buna funcționare a rinichilor. Cristalele corespunzătoare acesteia sunt carneolul și piatra Lunii. Al treilea centru energetic, chakra plexului solar, se află sub stern și are culoarea galbenă. Guvernează pancreasul, ficatul și sistemul digestiv, iar cristalele corespunzătoare sunt citrinul, chihlimbarul și topazul. A patra chakră, cea a inimii, este localizată în centrul pieptului și are culoarea verde sau roz. Guvernează timusul și sistemul circulator. Cristalele corespunzătoare sunt smaraldul, kunzitul, jadul și turmalinul. Al cincilea centru energetic, chakra gâtului, are culoarea albastră și guvernează tiroida, iar cristalele corespunzătoare sunt acvamarinul, calcedonia și turcoazul. A șasea chakră, cea frontală, se numește și chakra celui de-al treilea ochi. Are culoarea violet și guvernează hipofiza. Ametistul este cristalul corespunzător, dar pot fi utilizați pentru deblocarea acestui centru și safirul sau sodalitul. Chakra coroană este cel de al șaptelea centru energetic și se află în creștetul capului. Este alb-aurie, cu irizări violete, guvernează epifiza, iar pentru deblocarea ei se folosesc cristalul de stâncă și ametistul.