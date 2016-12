Cresc veniturile medicilor de familie, ale celor din ambulatoriu şi remuneraţia pentru gărzi

Cresc veniturile medicilor de familie, ale celor din ambulatoriu și remunerația pentru gărzi

Ştire online publicată Luni, 03 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

După ce vineri, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a semnat propunerea Colegiului Medicilor din România (CMR) de majorare a veniturilor medicilor de familie și din ambulatoriu, iată că, începând din această lună, pentru tot anul 2016 se va înregistra o creștere, în medie, de 13 la sută pe lună pentru salariile medicilor de familie și 17 la sută pentru ser-viciile acordate în ambulatoriu, a explicat, pentru News.ro, președintele CMR, Gheorghe Borcean.Veștile bune nu se opresc aici, deoarece, tot din prima zi a lunii octombrie, se aplică și majorarea remunerației pentru gărzile făcute de medici.Propunerile Colegiului Medicilor din România au fost făcute la sfârșitul lunii iulie, la o întâl-nire cu ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, și cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Radu Țibichi.„Atunci, Biroul executiv al CMR a propus majorarea veniturilor pentru medicii din asistența medicală primară, din 1 octombrie, pe care noi îi considerăm de mare importanță pentru sistemul de sănătate. Ieri (n.r. - vineri), președintele CNAS mi-a spus că a semnat majorarea veniturilor, respectiv creșterea valorii punctului minim garantat per capita (pentru fiecare persoană înscrisă pe listă) și per serviciu la medicul de familie și per serviciu în ambulatoriu”, a mai explicat Gheorghe Borcean.