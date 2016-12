Coşmarul unei constănţence: operată de o tumoare de 10 kilograme!

Coșmarul unei constănțence: operată de o tumoare de 10 kilograme!

„În urmă cu două luni am început să mă simt foarte balonată și să am dureri în zona abdomenului. Oboseam foarte repede și dacă nu făceam nimic. Pentru că durerile nu mă lăsau, am mers la medicul de familie care m-a trimis de urgență la spital. Aici, medicii mi-au spus că am un chist ovarian cu lichid care este foarte mare și că am nevoie de operație. Mi s-a spus că nu am nicio șansă decât să mă operez”, ne-a declarat Elisabeta Zamfir. Medicul Cătălin Grasa, chirurgul care a operat-o pe femeie, susține că, deși a mai avut pe ma-sa de operație pacienți cu tumori mari, aceasta este una dintre cele mai mari pe care le-a operat până în prezent. „Chistul a fost de 10,8 kilograme, deci vă dați seama că a afectat și alte organe. Pacienta începuse deja să aibă compresie pe vasele mari de sânge, ceea ce putea provoca accidente vasculare grave și ireversibile. După ce am făcut investigațiile care se impun în astfel de cazuri, am băgat-o imediat în sala de operație pentru că a reprezentat o ur-gență medicală”, a e-plicat dr. Cătălin Grasa, directorul medical al Spitalului Județean Con-stanța.