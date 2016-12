Coplata pentru medicamentele bolnavilor cronici va fi introdusă din octombrie

Dacă vor dori să se trateze cu medicamente de ultimă generație, bolnavii cronici vor trebui să scoată bani din buzunar. Acest fapt este cert, după cum susțin și reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. În schimb, data intrării în vigoare a noii metode de compensare a fost amânată pentru luna octombrie. În luna iulie, bolnavii erau anunțați că, odată cu intrarea în vigoare a Ordinului CNAS 615/30.06.2010, trebuiau să plătească mai mult pentru medicamente. Concret, noua normă legislativă nu presupunea o scumpire a prețul medicamentelor, ci modificarea metodei de calcul a compensării. CNAS ia în calcul un singur preț de decontare, cel mai mic, pentru toate medicamentele care tratează o afecțiune, iar nu pentru fiecare produs farmaceutic în parte, cum se întâmpla înainte. La acea dată, erau vizate de modificare medicamentele cuprinse pe listele A și B, compensate cu 50% și 90% din valoare. Astfel, bolnavii cardiaci, cei care au probleme cu colesterolul sau hipertensivii au trebuit să plătească mai mult. Din această toamnă, este rândul suferinzilor de boli psihice, al celor cu hepatită B sau C, cu poliartrită reumatoidă, cu ciroză sau leucemie să plătească mai mult pe medica-mente când ajung în farmacie. Motivul: reprezentanții CNAS au anunțat că pregătesc un act pentru modificarea Ordinului 615/30.06.2010, prin care să modifice și metoda de calcul al prețului de referință pentru medicamentele din sublistele C1, C2 și C3, care în prezent sunt compensate 100% și sunt necesare pentru tratarea bolilor incluse în programele naționale. Astfel, bolnavii vor trebui să plătească inclusiv pentru medicamentele pe care, în prezent, le iau gratuit. CNAS susține că pacienții nu vor avea de suferit Președintele CNAS, Nicolae Lucian Duță, susține că bolnavii nu vor avea de suferit. Aceștia vor putea să urmeze în continuare tratamente gratuite, dar numai cu medicamente generice. „Fiecare medicament are pe piață mai multe generice, care conțin aceeași substanță activă recomandată pentru aceeași afecțiuni și care pot fi de până la șapte ori mai ieftine. În felul acesta, CNAS va putea acoperi costul tratamentelor pentru mai mulți pacienți”, a susținut reprezentantul casei. Pe de altă parte, liderii asociațiilor de pacienți subliniază pericolul în care sunt puși bolnavii cronici prin această măsură: „Organismul bolnavului este obișnuit cu o schemă terapeutică. Pentru a fi eficient tra-tamentul, trebuie continuată schema respectivă, ceea ce înseamnă că bolnavii vor trebui să scoată bani din buzunar”, ne-a declarat Cezar Irimia, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice. Inițial se preconiza că modificarea va intra în vigoare începând cu 1 septembrie. Bolnavii cronici mai pot răsufla ușurați însă până la 1 octombrie, căci proiectul pentru modificarea legislației actuale nu este încă finalizat. „Din informațiile pe care le avem, această modificare va intra în vigoare din octombrie”, ne-au declarat, ieri, reprezentanții Biroului de presă al CNAS. În aceste condiții, COPAC solicită CNAS să stopeze aceste demersuri, care nu vor fi altceva decât un alt bir pentru pacienții și așa greu încercați financiar. Farmaciștii nu mai vor să elibereze medicamente gratuite Pe de altă parte, chiar dacă vor fi sau nu operate aceste modificări ale modului de compensare, există riscul ca farmaciile să nu mai elibereze niciun medicament gratuit. Farmaciștii din Constanța se gândesc tot mai serios la această variantă, dat fiind că banii alocați Casei Județene de Asigurări de Sănătate, pentru anul în curs, pentru medicamente au fost epuizați. „Pe 15 august ar fi trebuit să primim plata facturilor emise în luna decembrie 2009. Dar abia am primit 10-15% din valoarea facturilor din noiembrie. Mai mult, facturile din iunie și iulie nici nu le-au primit la CJAS, pentru că nu au bani. Ni s-a spus că le vor primi spre decontare când vor fi fonduri”, ne-a declarat Vasile Rizea, pre-ședintele Colegiului Farmaciștilor din Constanța.