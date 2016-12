Coplata la Constanţa, 5 lei pe externare

Coplata la Constanța, 5 lei pe externare

Fiecare bolnav care se externează din Spitalul județean Constanța va plăti pentru coplată suma de 5 lei. Managerul spitalului, Dănuț Că-pățână, susține că a pus la dispoziția pacienților mai multe modalități de plată: „Pe biletul de externare al fiecărui pacient va fi trecută suma de 5 lei, iar acesta va fi pus să dea semnătură că a luat la cunoștință faptul că are o datorie față de spital.Dacă poate să plătească în momentul externării o va face la casieria spitalului, dacă nu, are la dispoziție contul spitalului în care poate depune ulterior banii. Asta pentru că nu putem obliga bolnavul să plătească la externare pentru că poate nu are bani”.