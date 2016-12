Copilul tuşeşte întruna? Iată cum îl poţi vindeca!

Copilul tușește întruna? Iată cum îl poți vindeca!

Luni, 03 Martie 2014

Schimbările de temperatură din ultimele săptămâni duc, de multe ori, la îmbolnăvirea copiilor, aceștia fiind cei mai expuși și sensibili.Dacă cel mic începe să tușească, nu intra în panică! Tusea este un mecanism natural de eliminare a substanțelor care irită bronhiile. Deci nu este automat dușmanul copilului tău. Iar infecția virală care o provoacă, de cele mai multe ori, se vindecă spontan. Numai că iritația locală se calmează mai greu. Oricum, oricare ar fi cauza, trebuie să vorbești cu medicul pediatru. Iar dacă el nu suspectează nicio afecțiune mai serioasă, ia măsurile simple, „clasice”: dă-i copilului multe băuturi calde - ceaiuri, supe, aerisește bine camera și asigură-i un grad optim de umidifiere, punând un vas cu apă lângă geam sau instalând un aparat special.Totul ține de imunitateOricât ai vrea să îl ferești, micuțul tău tot vine în contact cu virușii. Mai ales dacă merge la creșă, grădiniță sau școală... Dar chiar și dacă nu merge. Îl scoți la plimbare și vine în contact... pur și simplu cu aerul pe care îl inspiră. Vii acasă și îi aduci viruși o droaie. Totul ține de imunitatea lui. Care, să fim lucizi, este încă în formare. Deci, răcelile și tusea pot fi la ordinea zilei. Partea bună este că, între două episoade succesive, copilul se vindecă perfect. Deci nu ai motive reale de îngrijorare. Trebuie doar să îți formezi reflexele: cum vezi că îi curge năsucul, i-l cureți pe dinăuntru cu ser fiziologic și îi dai să bea destule lichide.Și dacă tusea se încăpățânează?Însă, atunci când tusea nu îi dă pace, apelează la remediul „minune”: siropul de tuse. Este de două tipuri: categoria fluidifiante bronhice și antitusive. Cele din urmă reprezintă ultima soluție, dacă tusea este cu desăvârșire rebelă și nu lasă copilul să doarmă liniștit. Ar prinde bine și câteva ședințe de kinetoterapie respiratorie - un specialist kinetoterapeut îl învață cum să respire corect.Antibiotice? În niciun caz!Administrarea antibioticelor nu se justifică decât în cazul în care au apărut niște infecții serioase. Și, serios vorbind, nu poți tu, ca mamă, să evaluezi o astfel de situație (doar dacă ești cadru medical). După ce te ghidezi, așadar? După starea generală a copilului: tușește și... atâta tot, îi dai sirop de tuse, lichide, aerisești bine camera și ai grijă ca aerul să nu fie uscat. Are o stare ciudată - fără poftă de mâncare, este apatic sau, din contră, irascibil -, atunci este cazul să-i faceți (din nou) o vizită medicului pediatru.Remedii naturaleTerapia cu siropuri din plante te ajută să scapi mai repede de neplăcerile provocate de tuse. Obținute din plante, prin macerare sau fierbere, siropurile sunt extrem de benefice pentru organism când luptă împotriva răcelii sau a unor infecții respiratorii, cât și în perioada de creștere a rezistenței. Iată câteva exemple de siropuri care fac minuni în lupta împotriva tusei.Sirop de ciuboțica-cucului: Planta conține substanțe active cu acțiune expectorantă și de fluidizare a secrețiilor bronșice, fiind de ajutor în bronșite, dar și în răceli, grație conținutului mare de vitamina C și minerale, precum potasiu și calciu. Sirop din conuri verzi de brad argintiu: Fiindcă abundă în rășină, minerale și principii amare, conurile verzi de brad argintiu, folosite sub formă de sirop, fac parte dintre cele mai eficiente remedii împotriva infecțiilor respiratorii.Sirop de pătlagină: Pătlagina este o plantă folosită contra tusei, bronșitei și laringitei, fiindcă are proprietăți antitusive, expectorante și antibiotice. Sirop de echinaccea și propolis: Pe lângă faptul că distruge bacteriile, echinaccea, în combinație cu propolis, este de mare ajutor în tratarea infecțiilor respiratorii, ameliorează durerile de gât, grăbește refacerea corpului după răceală sau gripă și stimulează sistemul imunitar. (sursa: unica.ro; click.ro )