Copilul tuşeşte de prea mult timp? TBC-ul poate fi de vină!

Copilul tușește de prea mult timp? TBC-ul poate fi de vină!

Tuberculoza este o afecțiune extrem de răspândită printre români, atât în rândul adulților, cât și al copiilor. Semnele bolii sunt ușor de recunoscut, astfel că părinții se pot prezenta din vreme la pneumolog cu micuțul bolnav. România se poate „mândri” cu o incidență ridicată a bolilor de inimă, a sifilisului sau a tuberculozei. În cazul ultimei afecțiuni, țara noastră este situată pe locul patru în Europa. În condițiile endemiei ridicate din țara noastră, sunt numeroase cazuri atât în rândul adulților, cât și al copiilor, ne-a declarat dr. Elena Dumitrache, medic pneumolog. „Incidența bolii la copii evoluează paralel cu cea de la adult și prezintă valori mari față de alte țări europene”, a arătat medicul. Toți copiii sunt expuși bacilului Koch Copilul este infectat cu bacilul Koch în momentul în care se află în apropierea unei persoane bolnave. Poate să fie vorba de o rudă, de cineva apropiat familiei sau de un necunoscut pe lângă care trece pe stradă. În aceste condiții, aproape toți copiii au ocazia, la un moment dat, să intre în contact cu bacilul. Faptul că au fost infectați nu înseamnă neapărat că vor dezvolta și boala, a atras atenția dr. Elena Dumitrache. „Trebuie știut că numai 10% din copiii infectați cu bacilul tuberculozei fac boala, evoluția infecției către îmbolnăvire reali-zându-se în special în primii doi ani de la contactul infectant”, a explicat specialistul. O primă distincție, între infecție și boală, o fac simptomele: „Infecția se manifestă prin alergie la tuberculină (n.r. produs obținut din culturile pe medii lichide ale bacilului Koch, folosit pentru a diagnostica tuberculoza), dar este asimptoma-tică. În schimb, boala se manifestă clinic și radiologic”, a mai afirmat medicul pneumolog. Simptomele bolii Semnele tuberculozei vor fi observate, inițial, de mămică. Dacă cel mic are o tuse persistentă, nu mai are poftă de mâncare, face des febră și transpiră mult în timpul nopții și pierde în greutate, este cazul ca părinții să se îngrijoreze. „Simptomele se agravează progresiv și nu sunt influențate de medicația simptomatică”, a adăugat dr. Dumitrache. „Un copil care tușește mai bine de trei săptămâni, slăbește, nu are poftă de mâncare, este astenic, indiferent dacă în anturajul lui există sau nu o persoană cunoscută cu tuberculoză pulmonară activă, trebuie investigat, pentru a se stabili dacă are sau nu tuberculoză. Părinții se pot adresa Dispensarului TBC (aflat în prezent la subsolul Policlinicii 2) sau specialiștilor Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie, secția Pediatrie”, a completat dr. Elena Dumitrache. Prezența bolii este confirmată de teste clinice, pe care le vor efectua medicii. „Testele sunt ieftine, sigure și ușor de efectuat. Acestea sunt obligatorii pentru copiii care au fost în contact cu un bolnav”, a afirmat pneumologul. Unul din șase copii ai străzii are TBC Organizația „Salvați Copiii” România a realizat, anul trecut, studiul „Cunoștințele, atitudinile și practicile copiilor și tinerilor străzii privind tuberculoza”. Cercetarea, efectuată pe un eșantion de aproape 400 de subiecți, a arătat că unul din șase copii ai străzii suferă de tuberculoză. Nu întrerupeți tratamentul! Tuberculoza este o afecțiune vindecabilă, deși tratamentul este de durată. Terapia este gratuită, fiind acordată în cadrul unui program național de sănătate. Important este însă ca micuții pacienți să fie aduși la medic la primele simptome, iar părinții să aibă grijă ca tratamentul să nu fie întrerupt.