"Copilul se face când ţi-l dă Dumnezeu, nu după zece avorturi"

"Copilul se face când ți-l dă Dumnezeu, nu după zece avorturi"

Este bine știut că țara noastră este în topul țărilor cu cele mai multe cazuri de avort la cerere. Lăsând la o parte implicația religioasă a acestei acțiuni, medicii specialiști spun că avortul este una dintre principalele cauze de infertilitate.Sunt multe femei care preferă avortul la cerere, în detrimentul prevenției sarcinilor nedorite. Există o probabilitate mare ca, mai târziu, acestea să sufere de infertilitate, fapt ce a dus la creșterea numărului de persoane care solicită fertilizarea in vitro, dar, paradoxal, nu și a adopțiilor.Dr. Mihaela Dobre, specialist obstetrică și ginecologie, explică mecanismul prin care și un singur avort poate duce la infertilitate.„Există tendința ca femeia, dacă rămâne însărcinată, să nu păstreze copilul, atunci când i-l dă Dumnezeu. Femeile care fac numeroase avorturi, să nu zic că sunt persoane care fac și câte zece, încearcă, după ani, să facă un copil și nu mai reușesc. Și după un singur avort se pot înfunda trompele uterine și nu mai pot face copii niciodată, darămite după zece. Avortul la cerere este o procedură care predispune la infertilitate. Întotdeauna, la o femeie care nu a avut nicio sarcină, nu îi dăm să facă histerosalpingografie din motive de înfundare mecanică a trompelor, ci ca să vedem dacă nu are o malformație a organelor genitale interne: o trompă înfundată, după o gonoree, de exemplu, sau un uter malformat. Ne putem da seama de ce trompa uterină este înfundată. Trompa înfundată, din cauza bolilor venerice, are un aspect specific, cea înfundată după un avort, alt aspect. La cele care au cel puțin un avort, le dăm să facă histerosalpingografie ca să vedem, în primul rând, dacă nu are trompele înfundate, pentru că acest lucru este foarte posibil și atunci nu se mai poate face nimic”, a spus medicul specialist.