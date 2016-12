Sfatul psihologului

Copilul care se ascunde în lumea virtuală din computer

„La 9 ani, copilul meu nu are prieteni. Nu are pe cineva care să-i fie apropiat, stă tot timpul în fața computerului și deși știu că-i place să se joace on-line, văd că-l doare singurătatea. Cum pot să-l ajut?”, ne-a scris Raluca Grigore, din Constanța. Psihologul Elena Ranga consideră că utilizarea calculatorului are ca efect izolarea de mediu și „posibilitatea copilului de a trăi într-o lume alternativă, în care totul este posibil, în care nu există ridiculizare, concurență sau posibilitatea de a nu fi destul de bun”. „Există posibilitatea în care copilul dvs. să folosească lumea imaginară a calculatorului pentru a face față dificultăților de integrare într-un colectiv de prieteni. El poate face asta ca urmare a sentimen-tului de inadecvare și a senzației că nu este destul de bun sau poate fi modalitatea lui de a fi mai apropiat de familie, din nevoia de a fi susținut, ajutat, acceptat și ghidat în problemele sale. Depinde de cât timp are acest comportament, care sunt activitățile de petrecere a timpului său liber și de colectivul din care face parte, atât la școală, cât și printre ceilalți copii cu care intră în contact. Este de asemenea extrem de importantă și relația de care o are cu părinții săi”, a afirmat psihologul Elena Ranga.Mai multe detalii sau dacă aveți pro-bleme asemănătoare, puteți contacta specialistul la telefon 0723.580.669.