COPIL de 8 luni, UCIS DE MENINGITĂ. Medicii au spus că are febră de la roşu în gât şi de la erupţia dentară

nu e chiar asa

nu e chiar asa..eu din ce am vazut la tv si din ce s a discutat si aici nu vad mama vinovata..da..si eu am tinut fata acasa cu febra 40fara sa am un diagnostic..dupa ce zile in sir am umblat pe la dr..ce puteam sa fac??sau sa cred..de asta exista doctorii..mi a fost prescris antibiotic..pt rosu in gat la copil de 11luni..dupa 5zile de febra abia al treilea dr mi a spus ca va face o boala a copilariei si sa intrerup antibioticul..dar repet..al treilea dr..a cerut analize,a examinat copilul etc..si asta prin interventii sa ma primeasca cutare ca nu mi era pediatrul copilului meu..deci..cam despre asta vb..vi e usor sa vb..eu la urgente cand am ajuns prima oara mi a vb de parca venisem de pe centura orasului..nu eram in "toale" de gala pt ca am fugit de acasa cu copil cu febra mare,dar daca nu s imbracata nu inseamna ca s si proasta...nu stiu cine sunteti de luati apararea dr dar nu e chiar asa cum scrieti dvs!!in ziua de azi Dumnezeu sa ne mai pazeasca copilasii,nu doctorii ca e clar..